Evo cuenta que comitiva se llevó hasta las sábanas en un evento en La Paz

El presidente Evo Morales contó hoy que una delegación del extranjero llegó a llevarse hasta las sábanas del Colegio Militar del Ejército de La Paz, cuando se realizó un evento con representantes de movimientos sociales de la región.

"Una vez era en La Paz, hemos alojado en el Colegio Militar del Ejército, acaba el evento de los movimientos sociales, vamos a revisar las camas y sin sábanas, se lo habían llevado, no vamos a pedir de ese país, no vamos a perseguir al embajador, nos hemos aguantado, pero quién queda mal, el país, porque sabíamos qué país estaba alojado en ese dormitorio del Colegio Militar", reveló hoy el primer mandatario.

La anécdota fue comentada durante la despedida de los jóvenes deportistas que acudirán a Perú para los Juegos Sudamericanos, a quienes recomendó ser honrados y dejar en alto el nombre de Bolivia.

"Parte de los valores es no mentir, no robar y no ser flojos (...) La honradez es tan importante, en el exterior, en algunos lugares, estoy visitando, por decirles en España, buco trabajo, ese empresario botará 100 euros, cuando te está pulseando para ver si es honesto o no. Así prueban, cuídense", agregó Morales.

Reiteró que "algunas malas experiencias que hemos tenido, no con los chicos, hemos organizado eventos, cumbres de presidentes, de los movimientos sociales", anticipando un premio para quienes logren los primeros lugares en las diferentes disciplinas.

Evo perdió un partido de ajedrez con una de la integrantes de la delegación nacional. "Me ganó en ajedrez Mariana, le ganó al presidente. Empecé bien, pero me ha sorprendido", contó entre sonrisas, recomendando a los deportistas no molestarse si pierden.