Evo critica la cobertura de prensa al caso del albañil que gritó 'Bolivia dijo No'

Contó su experiencia sobre el incidente en Potosí. El presidente Evo Morales criticó ayer la cobertura que medios de comunicación le dieron al joven albañil que gritó 'Bolivia dijo No' y que no se mencione la proclamación que miles hacen a su repostulación.

"En los periódicos no había ni una letra. Uno grita y es primera plana en todos los periódicos, es una lucha mediática digital, así van a seguir mintiendo. Por qué no han puesto lo que han proclamado 3.000 compañeros a Evo y Álvaro, eso debería estar en primera plana, y no uno que ha gritado ‘Bolivia dijo No’", dijo en la víspera desde el Chapare el jefe de Estado.

La máxima autoridad nacional recordó que "después de recoger proyectos para Potosí (en un acto) lleno, la gente estaba saliendo. Foto por aquí, foto por allá, ya estaba saliendo y detrás de mí un grito 'Bolivia dijo No', a unos tres, cuatro metros".

Rafael Chambi (26), recibió el sábado en la noche, en una audiencia, medidas sustitutivas a la detención preventiva. Debe presentarse tres veces a la semana a firmar un libro en la Fiscalía, dos garantes solventes y tiene prohibido acudir a actos en los que participe Evo.

"Esa es nuestra lucha, hermanas y hermanos del campo y compañeros de base, debemos estar preparados, qué mentiras más no inventarán, porque no tienen programa, no tienen propuesta, ni conocen Bolivia", agregó además el primer mandatario.

En la cita judicial quedó en evidencia que no existían los suficientes elementos de convicción para demostrar el intento de "atentado" por el cual el muchacho fue acusado. Un video muestra que sacó algo de su mochila, lo tenía en las manos, pero un integrante del cuerpo de seguridad de Morales evitó que sea lanzado.