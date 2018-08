Evo cree que oposición gestará una 'convulsión' para sacarlo del poder

El presidente Evo Morales afirmó hoy que la oposición en Bolivia intentará gestar una "convulsión nacional" para sacarlo del poder. Enfatiza que su futuro está en manos del pueblo y defiende la vía que lo habilita para ser nuevamente candidato en 2019.

"No creo que haya golpe militar, pero intentarán una convulsión nacional. No van a poder dar un golpe congresal, porque tenemos dos tercios en la Cámara de Senadores y también en la de Diputados. Aquí no puede pasar un golpe judicial. Entonces, la embajada (de Estados Unidos) busca cómo convulsionar el país. Pero han fracasado, fracasado y fracasado, porque estamos con la verdad. Es la gran ventaja que tenemos", explicó el jefe de Estado en entrevista con el diario mexicano 'La Jornada'.

El primer mandatario, que accedió a una entrevista en Cochabamba con el citado medio admite que la "gran debilidad" del MAS por ahora es la clase media. "A veces pienso en si hay que hacer una clase media con dignidad, (antes que) tener una clase a medias", y siente que "también hay, no sé si es 10 por ciento, quien no entiende que un campesino, un dirigente sindical, un indio, sea presidente. Ellos dicen: nosotros hemos estudiado para dominar a los indios, para mandar a los indios. Ese es el complejo que tienen".

La máxima autoridad nacional también defiende el fallo judicial que lo habilita a una nueva repostulación. "¿Qué fue el referendo? Fue una consulta para modificar la Constitución. El referendo dijo no, y no se va a modificar la Constitución, aunque la oposición hizo su campaña con base en la mentira. La derecha usó mujeres, inventó niños. ¡Hubo tanta mentira! Pero también hay una interpretación constitucional que permite la repostulación y una sentencia que la avala. Y es el pueblo el que pide continuar con esta revolución democrático-cultural".

"Los movimientos sociales se plantean continuar con nuestra revolución. Y para eso quieren que Evo siga al frente. Quieren que termine las grandes obras. Nunca había soñado ser presidente, y como tal, hacer estos cambios junto al pueblo boliviano", explicó Morales.

También se refirió a la Casa Grande del Pueblo, justificando la colosal obra. "La juventud quiere modernidad. Pero, además, yo estoy casi seguro de que en tres o cuatro años recuperamos nuestra inversión de 35 millones de dólares (...) Vamos a dejar de ser un Estado mendigo y limosnero", enfatizó.

