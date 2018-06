Evo, convencido de que el inglés es clave para ser buen profesional

Pese a que vitupera constantemente contra Estados Unidos y el imperialismo, el presidente Evo Morales es un convencido de la utilidad profesional del idioma inglés y este jueves sorprendió a sus más de 382 mil seguidores en Twitter publicando un mensaje en esa lengua.

En al menos dos ocasiones, el presidente Evo Morales se refirió a la utilidad de aprender inglés. En 2014, en Cochabamba, dijo que la falta del idioma es una "debilidad" en los estudiantes y que "nuestros hijos no pueden adjudicarse y ganar las becas porque no hablan inglés".

Esa ocasión dijo también: "quiero que me entiendan, por más que sea un hijo nuestro el mejor profesional, si no habla inglés, no va a poder acceder a becas para maestría o para doctorado".

Dos años después, en 2016, volvió a tocar ese tema. En un acto de reconocimiento a los mejores bachilleres del año les dijo sobre su futuro que "no solamente se trata de ser mejor profesional, es importante también el inglés".

La importancia del idioma

Si bien no es el idioma nativo más hablado (ese es el chino mandarín), entre 1.000 y 1.600 millones de personas en todo el mundo lo pueden hablar. Es decir que más de una cuarta parte de la humanidad se puede comunicar en inglés, lo que lo convierte en el idioma dominante de la ciencia, los negocios, las relaciones internacionales y más.

Por otra parte, según una publicación de Statista, el 52% de todo lo que existe en internet está en inglés, por lo cual quienes entiendan este idioma tienen acceso a más información y conocimiento. Así está dividida la información digital por idioma: