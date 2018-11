Evo condena dichos de EEUU sobre producción de coca en Bolivia

El presidente Evo Morales condenó este lunes que Estados Unidos afirme que la producción de hoja de coca en Bolivia signifique una "amenaza" para ese país, y observó la ausencia de cuestionamiento a Colombia, el mayor productor de ese arbusto.

"Rechazo, condeno lo que dijo el Departamento de Estado que la coca de Bolivia es una amenaza para Estados Unidos, por qué no cuestiona a Colombia", señaló en la entrega de obras en el municipio de Vitichi, departamento andino de Potosí, según publicó la agencia estatal ABI.

Según medios de prensa, el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp), Jim Carroll, señaló que el cultivo de coca en curso en Bolivia, junto al de Perú, "supone una amenaza para nosotros como nación y refuerza que estamos ante una crisis de adicción de drogas".

Morales relevó la labor que se desarrolla en la actualidad en materia de reducción de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico a diferencia de los gobiernos dictatoriales y neoliberales cuando las hectáreas de la hoja sagrada superaban las 50.000.

"Una parte desvían a la cocaína, por eso no hay libre cultivo (en Bolivia)", mencionó. Observó que el país del norte no cuestione a Colombia donde las plantaciones de coca no están destinadas al "acullico", pues no tiene esa costumbre, al margen de un pequeño grupo que sí lo hace.

Aseguró que Estados Unidos incumple su compromiso en la lucha contra las drogas y utiliza esa estrategia como un pretexto para sentar bases militares en las naciones, ejercer un dominio que le permita dictar leyes para "saquear los recursos naturales".

"Acaso los grandes narcos cargan la plata por qué no controlan sus bancos, Estados Unidos fomenta el narcotráfico", aseveró. Según el Monitoreo de Cultivos de Coca de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) correspondiente a 2017, Bolivia tiene 24.500 hectáreas de coca.