Evo arremete contra los opositores y colectivos del 21-F estarán en el festejo paceño

Los colectivos del Bolivia dijo No rechazan las palabras del presidente Evo Morales sobre sacar a “chutazos” a opositores que llegan a Los Yungas a dar seminarios o talleres y que se paga a los jóvenes para que levanten carteles con el 21-F. Anuncian que desde hoy estarán presentes en los festejos del aniversario cívico paceño.

Líderes opositores como el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, respondió al mandatario a través de su cuenta de Twitter: “Presidente: es hora de que usted aprenda a respetar a los bolivianos. Usted aquí no va a patear a nadie, así que guarde su fanfarronería. Esto es con votos, no con chutazos. Y en votos los bolivianos ya le ganaron con claridad”.

Esto se produjo luego de que el primer mandatario sostuvo que si el fuera cocalero de los Yungas de La Paz sacaría a “chutazos" a opositores que llegan a esa región para dar seminarios y talleres.

“Estoy informado, estamos informados, (que) aquí están viniendo, a Yungas, exviceministros de ADN, de Banzer, de Goni; para confundir con seminarios (y) talleres. Si fuera cocalero de Yungas a ‘chutazos’ (los) sacaría de aquí, porque no tienen ninguna moral ni autoridad para seguir confundiendo", aseveró el jefe de Estado en su visita al municipio de La Asunta donde el jueves entregó obras en una escuela.

Morales también denunció que: “Están pagando (a) algunos jóvenes. Ellos dicen que aquí ya tienen trabajito porque les están pagando para que lleven el cartel del 21-F. Vergüenza”.

Esto pasó después de que en anteriores jornadas se conociera que los periodistas Gonzalo Rivera y Andrés Gómez ingresaron a 10 comunidades de los Yungas con la finalidad de transmitir experiencias y conocimientos. El primero le respondió a través de su cuenta de Facebook: “Los periodistas exigimos garantías para realizar nuestro trabajo. Asfixia económica, restricciones a la libertad de expresión, amenazas, insultos y ahora chutazos a los periodistas.



Presidente, se equivoca, la violencia no le hace bien a Bolivia. Mantener a la gente en la ignorancia es uno de los propósitos del poder. Ignorancia significa no entregarles a las personas herramientas para que puedan analizar la realidad de sí mismos. Bolivia no necesita gente violenta ni líderes que piensen solo en las próximas elecciones, Bolivia necesita ciudadanos que piensen en las próximas generaciones”, escribió Rivera.

Ayer el mandatario volvió a señalar que en el país cada día se paga a las personas que lucen las poleras del 21-F. “¿Saben qué están haciendo? En las ciudades pagan para que algunos se vistan con la polerita del 21 de febrero, pagan diariamente, esa es la prebenda, (en cambio nosotros) estamos aquí movilizados voluntariamente", dijo Morales a sus seguidores, que asistieron a la entrega de una obra en el municipio de Irupana, y lo reflejó la ANF.

En marcha la organización



En las redes sociales circulan invitaciones para los actos de festejos de La Paz que inician hoy en la inauguración de la línea celeste del

Teleférico. Les piden a los seguidores llevar pancartas con el Bolivia Dijo No. Para mañana, adelantan que también estarán en el desfile de teas, para lo que piden llevar distintivos como chalinas rojo, amarillo y verde. Convocan que la gente que no desfile, se ubique en puntos estratégicos en la ruta para gritar: Bolivia dijo No.



Beto Astorga, del colectivo ciudadano Otra Izquierda es Posible, confirmó que están organizando su participación. “Queremos estar en todos los actos, en este caso en La Paz recordando que Bolivia dijo No el 21 de febrero de 2016”.



Astorga dijo que harán una participación cívica. “Si nos restringen, estaríamos viviendo en una dictadura completa, porque se estaría vulnerando nuestra libertad de expresión”, resaltó.



El activista rechazó las palabras del presidente Morales, sindicando que los colectivos ciudadanos no tienen ninguna afiliación con ningún partido político y todas sus actividades las hacen con financiamiento propio. “Antes de querer hablar de chutazos, el presidente tiene que reconocer el voto ciudadano, y si quiere sacar a chutazos a los que defendemos el 21-F, tendría que hacerlo al 51 por ciento que le dijo no en el referéndum”, subrayó.



En la misma línea, Angélica Siles, del colectivo Por Bolivia, indicó que en La Paz el número de plataformas sobrepasan las 60, que estarán estos días en el programa de festejos.



Respondiendo al mandatario, indicó que son los grupos ciudadanos los que lo van a sacar de donde se quiere entornillar. “En el referéndum de 2016 hemos dicho no”, indicó.

Subrayó que nadie puede prohibirles manifestarse en las calles y plazas, porque son públicas.

En agenda

Para mañana

El gobernador Félix Patzi explicó que el 15 de julio a las 17:00 se concentrarán autoridades nacionales, departamentales y municipales para la lectura de la Proclama de la Junta Tuitiva, posteriormente se realizará el encendido de la tea de la libertad en la casa de Pedro Domingo Murillo, para luego dar inicio al desfile con la participación de instituciones públicas y privadas. El Gobierno nacional, la Gobernación y la Alcaldía presentaron la agenda de actividades.