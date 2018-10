Evo acusa a Bolsonaro y Piñera de financiar a la oposición en Bolivia

"Qué dijo el presidente electo de Brasil, qué dijo el presidente de Chile, Evo ya no es interlocutor válido, en el fondo cómo desconocernos. Esas oligarquías que no nos aceptan van a financiar a la derecha boliviana, no solamente el imperio norteamericano como lo hace hasta ahora", afirmó hoy desde Oruro el presidente Evo Morales.

La máxima autoridad nacional reveló hoy que conoce lo que se habla en las reuniones que sostienen los líderes de oposición y anticipó que será una "linda" contienda electoral la que vivirá el país en los próximos meses.

"Si se juntan los tres, entre el gonismo, que es el emenerrismo, el mirirsmo y el adenismo, no les alcanza en la franja de seguridad, ese es el problema que tienen, si les alcanzara ya estarían únicos, sabemos de sus reuniones, somos Gobierno, tenemos tanta formas de informarnos de sus reuniones, sobre las peleas internas que tiene la derecha", informó el primer mandatario.

Morales incluso dijo que será "divertida" la pelea en las urnas. "Reitero, pueblo versus imperio, así será la batalla, ojalá se unan, nosotros estamos unidos y damos esperanza al pueblo boliviano", destacó.

"Ya estamos en la campaña, campaña y quiero decirles de manera sincera, aunque la derecha proteste, ya estamos metidos, vamos a seguir dando dura batalla como hicimos hasta ahora, no nos vamos a rendir, con los movimientos sociales hicimos mucha historia y vamos a seguir", explicó Evo.

Incluso bromeó diciendo que lo quieren más en el exterior que en Bolivia, atribuyendo eso a los buenos resultados alcanzados en sus casi 13 años de Gobierno. Anticipó que ahora no solo existe responsabilidad con el país sino para lanzar propuestas al mundo.