Evo aboga por desarme nuclear y critica a EEUU a metros de Donald Trump

El presidente Evo Morales intervino este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, presidida por su par estadounidense, Donald Trump. Abogó por la ejecución inmediata de los acuerdos para el desarme nuclear y respaldó a Irán y Venezuela.

"Convoco a todos los estados alrededor de esta mesa a suscribir ratificar y poder poner en efecto de inmediato estas disposiciones, esa es la mejor manera de evitar la catastrófica posibilidad del uso de este tipo de armas, es un imperativo ético y una deuda con las futuras generaciones", afirmó el jefe de Estado, en referencia al artículo uno del Tratado sobre Armas Nucleares.

El primer mandatario enfatizó que "tenemos que ser capaces y dejar en el pasado el primitivo uso de armas entre los pueblos" y condenó el accionar de Estados Unidos en medio oriente, señalando que a esa nación no le interesa la democracia ni el multilateralismo.

Fragmento del discurso del jefe de Estado:

Nuestra participación en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU https://t.co/HkboN7MurE — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 de septiembre de 2018

"A Estados Unidos no le interesa la democracia, si así fuera no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores, no amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace con Venezuela. No les interesa los derechos humanos ni la justicia, si así fuera firmaría los convenios internacionales de protección a los derechos humanos", sostuvo Morales.

También condenó las acciones "unilaterales, injerencistas y belicistas" que promueve EEUU contra Irán, recordando que se ejecutó un golpe de Estado y que apoyaron a un Gobierno autoritario que permitía que las ganancias del petróleo favorezcan a transnacionales.

"A Estados Unidos no le interesan los derechos humanos, ni la justicia. Si así fuera, firmaría los convenios internacionales de protección de los DDHH, no abandonaría el Consejo de Derechos Humanos, no separaría a niños migrantes de sus familias, ni los pondría en jaulas", resaltó el presidente.