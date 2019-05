Evo: "Vamos a ganar las elecciones, ese no es problema"

Evo Morales dio por ganada la elección general del próximo 20 de octubre. En un encuentro con organizaciones afines al MAS, que se inauguró este viernes en Cochabamba, afirmó que la victoria es segura por lo que la meta es mantener los dos tercios de representantes del oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"Estoy convencido, vamos a ganar las elecciones, ese no es problema, la tarea es ganar con dos tercios, ese debe ser el análisis, cómo tener más representantes en Diputados y Senadores. Yo diría que en las últimas elecciones hemos bajado un senaturía en algunos lados, ahora la tarea es cómo recuperar, mantener, también en la Cámara de Diputados", acotó.

Evo además sorprendió lanzando un dato del calendario electoral, que recién será publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 27 de este mes, anticipando que hasta el 20 de julio se deben inscribir los candidatos a legisladores.

"Tengo información, espero no equivocarme, haber compañeros de la dirección, cuándo es la inscripción de los candidatos, Gerardo (García), el compañero Alfredo (Rada) estaba haciedo seguimiento, compañero ministro de la Presidencia. El 20 de julio tenemos que inscribir a todos los candidatos y tenemos la obligación de cómo cumplir, sentar las bases y por departamento vamos a ir a elegir los uninominales, hay como usos y costumbres, turnos, profesionales, trabajadores, va a ser importante para la nueva bancada", manifestó el primer mandatario.

Ratificó que los dirigentes, los militantes deben convocar a más personas y no alejarlas. "El problema que tenemos es que ese dirigente, profesional seguramente le va a disputar la candidatura, entonces celos, lo alejan", reprochó, enfatizando que "es nuestra obligación hacer obras, generar empleos, pero nuestro instrumento no es solo para eso, es para la liberación del pueblo boliviano".

Visto bueno a los avales

El presidente Evo Morales afirmó hoy que "está bien" y "saludó" que comandantes de la Policía Boliviana y Las Fuerzas Armadas (FFAA) busquen avales de las organizaciones sociales afines al MAS.

"Es bien interesante, desde años pasados he visto, algunos para ser comandantes, buscando aval de los movimientos sociales, especialmente en la Policía, tengo información, no estoy rechazando, está bien, pero no están pidiendo aval de la embajada de Estados Unidos sino de los movimientos sociales, hay que saludar, entendemos", dijo la máxima autoridad nacional dentro de un discurso en el inicio del ampliado nacional de la Conalcam en Cochabamba.

La máxima autoridad nacional recordó que antes "las autoridades electas, el ministro de Defensa, de Gobierno, tenía que tener aval de la embajada de Estados Unidos, comandante de la Policía, de las FFAA, y para ser ministro de Economía aval del Fondo Monetario Internacional, eso nos dejaron, ahora con problemas, por supuesto, pero nosotros, el pueblo elige a sus autoridades".

Conoce más sobre el tema: