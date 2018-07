Evo: Si no hacen caminar a los soldados, yo haré caminar a los comandantes

El presidente Evo Morales advirtió este viernes con hacer caminar a los comandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) si es que no ve a los soldados haciendo extensos recorridos como lo hacían antes.

"No sé cómo estará ahora, pero en mis tiempos, cargados con fusiles, nuestras mochilas (y) platos, todo, (se) marcha(ba) desde el regimiento de Ingavi Estado Mayor hasta Huajchilla, casi mediodía de caminata. Hermano comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas no estoy viendo esa clase de caminatas ahora. Si no hacen caminar a los soldados, yo voy a hacer caminar a los comandantes", dijo el jefe de Estado durante la conmemoración del 209 aniversario de creación del Regimiento Colorados de Bolivia Escolta Presidencial.

La autoridad rememoró las carencias que tenía cuando era niño y observó que ahora ve una pérdida de valores en la familia, por lo que instó a que sean recuperados en los centros de formación de soldados.

"A veces yo no sé si es por (la) exagerada comunicación mediante redes sociales, (pero) siento que estamos perdiendo valores, los valores viene(n) de la familia, pero también nos complementamos en los cuarteles", manifestó la autoridad.

"En mi casa no conocía sábanas (ni) cubrecamas, pero en aquellos tiempos también era difícil la alimentación y ahora cuando visito algunas unidades militares han mejorado bastante en el tema de alimentación", hizo notar Morales.