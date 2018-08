Evo Morales rechaza la presencia de militares de Argentina en la frontera

Expresó su molestia. El presidente Evo Morales rechazó este jueves en Chuquisaca que su par argentino, Mauricio Macri dispusiera el despliegue de militares en la frontera entre Argentina con Bolivia. Aseguró que esa decisión no asusta al pueblo.

"Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo estos días Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, la Quiaca, al frente de Villazón, lo que hacen, amedrentar, intentar asustarnos, no nos vamos a asustar, estamos (con) el pueblo unido, somos un pueblo, somos fuerzas sociales. Intenten amedrentarnos como sea, no van a poder", dijo durante la entrega de obras en Villa Charcas.

El Gobierno argentino aplica un programa de reforma de sus Fuerzas Armadas (FFAA), que contempla reforzar el control militar en la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil, bajo el argumento de "combatir al narcotráfico y el terrorismo".

"La unidad siempre va a ser la derrota del imperio. Con la unidad vamos a seguir derrotando a los partidos que representan a los ricos, al capitalismo, al imperialismo (...) El capitalismo y el imperialismo ahora están amenazando militarmente", advirtió el jefe de Estado.

Ayer el embajador del vecino país en Bolivia, Normando Álvarez, descartó la presencia de militares estadounidenses en la frontera, como parte del apoyo a la lucha de actividades ilícitas como el narcotráfico y otros.

Sin embargo, Morales ratificó que "tenemos muchas diferencias con el sistema capitalista, imperialista, pero para eso necesitamos unidad. Mientras estemos unidos, nadie va a parar a nuestro proceso de cambio".

"Las bases militares, OTAN no es ningún instrumento de liberación, es sinónimo de sometimiento, de saqueo, de robo, sinónimo de confrontación, de guerra", manifestó, a tiempo de resaltar la unidad de las organizaciones sociales en el país.