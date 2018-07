El presidente Evo Morales calificó este lunes de "caraduras" a quienes protagonizan la defensa de los resultados del 21F bajo la consigna del 'Bolivia dijo No'. Ratifica que quieren desprestigiar a su Gobierno desgastando su imagen.

"En Bolivia no hay dictadura, hay políticos derechistas caraduras, eso tenemos, no pueden identificarse de MNR, MIR, ADN, por eso se disfrazan. Ellos extrañan ese Estado de derecha y no están luchando por un Estado de derecho. Tantas acusaciones, de todo me dicen, nunca he visto eso", aseveró el jefe de Estado consultado sobre los grupos que figuran hasta en el Vaticano exigiendo respeto al referendo de 2016.

El mandatario ratificó que "defender el 21F es defender la mentira, una vergüenza. Es defender a la derecha, a una derecha que no ha hecho nada en tantos años de Gobierno", ratificando que quienes se movilizan son financiados por la oposición.

Morales relacionó a esos colectivos con la embajada de Estados Unidos (EEUU), ratificando que se trata de "compañeros que tratan de dar mala imagen a Bolivia, quieren desprestigiar, destrozar a Evo, pero el pueblo está escuchando permanentemente lo que está pasando con Bolivia".

"Que los llamados colectivos ciudadanos digan 'dictadura de Evo', pero si fuera dictadura no habría reunión de los colectivos; en dictaduras militares hay represión, toques de queda. Para mi no son colectivos ciudadanos sino son políticos disfrazados de ciudadanos, hablan del Estado derecho, ellos extrañan el Estado de derecha", reiteró Evo.

Sostuvo además que "algunos quieren volver al Gobierno y farrearse todo lo que tenemos ahora", reprochando que se pretendiera dañar la imagen del país figurando con los carteles del 21F y 'Bolivia dijo No' en el exterior.

Durante el fin de semana se realizó una reunión de colectivos en Cochabamba, donde aprobaron el sábado declarar 'dictador al presidente Evo Morales' por no respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a su repostulación.