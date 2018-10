Evo Morales abre la posibilidad de modificar la CPE por la salud

El presidente Evo Morales inauguró el Encuentro Nacional por la Salud y la Vida en el municipio de Sacaba (Cochabamba) anunciando que las resoluciones que salgan de este evento será obligación del Gobierno implementar y afirmó que “si es por la vida de las personas”, se podría cambiar la Constitución para que el Estado se haga cargo de la salud, ante la pasividad de las alcaldías y gobernaciones.

Consultado al respecto, el abogado constitucionalista José Antonio De Chazal prefirió no especular porque no estuvo en el lugar, pero aclaró que “no es necesario modificar la Constitución, la salud es una obligación global y general del Estado y forma parte de los derechos de los ciudadanos el recibir una atención de salud que cumpla con las exigencias y requerimientos de la sociedad civil. Seguramente quieren intentar hacer alguna modificación para tal vez introducir algún otro tema, pero no es el caso”.

Hoy salen las conclusiones

Del encuentro participan más de 4.000 representantes de organizaciones sociales, médicas e institucionales de todo el país, con el objetivo de elaborar propuestas para la aplicación del Seguro Universal de Salud (SUS) desde el siguiente año. Así lo reportan las agencias de noticias; sin embargo, los comunicadores del Ministerio de Salud afirman que hay 11.000 asistentes debidamente acreditados.

“Será importante un buen resumen para que sepa que está aprobando el pueblo boliviano para la vida, por la salud, por todas y todos”, manifestó Morales, a tiempo de recordar que en ese encuentro se considerarán las propuestas que se hicieron en reuniones departamentales previas, que se llevaron a cabo durante 20 días en todo el país, y dijo que será importante que las resoluciones finales “salgan del pueblo”.

Resaltó además que el Gobierno nacional cuenta con las condiciones para la implementación de los requerimientos sociales en el tema de la salud por el crecimiento de la economía, bajo el criterio de que “la salud no puede ser mercancía, no puede ser negocio”.

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, anunció que en ese encuentro se conformarán cinco mesas de trabajo, que analizarán los temas de la aplicación del SUS y su financiamiento, una rectoría para el sistema de atención médica y la política de salud familiar comunitaria intercultural, la seguridad social y la formación de recursos humanos.

“Es el momento de que el pueblo defienda su salud, su vida hacia el futuro. Así que compañeros es importante trabajar en nuestras mesas con las conclusiones departamentales y mañana (hoy) trabajar en las conclusiones finales, que se convertirán en un mandato”, recomendó.

A su vez, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció que el ente matriz de los trabajadores propondrá que en ese evento se sienten las bases de una propuesta de ley para la implementación del SUS desde 2019. “Hay que pensar ahora en un proyecto de ley de la sostenibilidad de este Sistema Único de Salud a largo plazo. Tiene que ser de por vida”, agregó.

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, planteó, por su parte, que en el encuentro se consoliden iniciativas “para que todos tengamos un médico, una enfermera, un hospital y un medicamento a nuestro alcance”.

Todos los oradores destacaron la predisposición del primer mandatario de seguir trabajando, a pesar de que estaba de cumpleaños.

Desde Santa Cruz

El secretario de Salud, Óscar Urenda, manifestó su rechazo a la recentralización de la salud y el riesgo de perder la autonomía. Explicó que la propuesta del Gobierno de instaurar el sistema único de salud “es centralista y política”, puesto que no hay recursos suficientes y no es analizada por gente entendida en el tema.

Lamentó que en la cumbre convocada por el Ministerio de Salud no esté participando personal especializado en el área. La autoridad coincide en aplicar un seguro universal, pero este debe ser definido en un estudio serio realizado por personal técnico. Y destacó que la Gobernación de Santa Cruz invierte el 30% de su presupuesto en salud, además creó 1.400 ítems para hospitales. Asimismo, gracias a las gestiones del ente departamental, se realizan trasplantes, cirugías cardiacas, radioterapias y otros tratamientos que no se hacían en nosocomios del sistema público.

