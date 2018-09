"Alguna vez les decía, que lindo sería que ustedes, hermanas y hermanos, hablen inglés, les mandaría a África para que cuenten nuestra experiencia", afirmó hoy el presidente Evo Morales durante la inauguración del congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

La primera autoridad nacional recordó su deseo para que sus militantes, en este caso, cocaleros, vayan por el mundo para contar las experiencias del proceso de cambio, sobre todo a regiones en el mundo donde las riquezas aún están en manos de empresas extranjeras.

Relató que en el continente africano, "los recursos naturales son de las transnacionales, cómo es la pobreza, la gente sigue sufriendo, no hay esperanzas de cambio. No es que queramos intervenir sino compartir nuestras experiencias de lucha", explicó.

Ya en 2014 el primer mandatario recomendaba aprender inglés u otro idioma extranjero. "Aquí tenemos una debilidad y no solamente para el movimiento campesino del trópico sino para todo el movimiento campesino y obrero boliviano: nuestros hijos no pueden adjudicarse y ganar las becas porque no hablan inglés", manifestaba por ese entonces.

Morales contó además que recibe mensajes de felicitaciones por la forma en la que pronunció un discurso a metros del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pidió, finalmente, que en el encuentro de los productores de la hoja verde no solo se debata sobre las nuevas dirigencias sino sobre las políticas nacionales y cómo compartirlas por el mundo. Los cocaleros se reúnen en el Parlamento de Unasur, en San Benito, Cochabamba, edificio que costó cerca a 71 millones de dólares.