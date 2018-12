Evo: 'Los 20 expresidentes defienden al imperio y representan al capitalismo'

El presidente Evo Morales rechazó este lunes el pronunciamiento que realizaron 20 exmandatarios latinos y europeos contra su repostulación y aseguró que representan al capitalismo y defienden al imperio y no a los pobres, trabajadores e indígenas.

"Los 20 expresidentes representan al capitalismo y defienden al imperio, (y no) al pueblo, pero aquí ellos no deciden, aquí los bolivianos deciden quién es su presidente y no los 20 expresidentes", sostuvo el jefe de Estado desde Pando.

Una veintena de expresidentes demandaron a los Gobiernos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) mantenerse “vigilantes” y disponer de las “medidas preventivas necesarias” ante lo que consideraron la “ruptura del orden constitucional y democrático” en Bolivia, a raíz de la repostulación del mandatario, de acuerdo a un pronunciamiento de la denominada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

"Aunque no tiene legalidad cualquier observación, pueden ser mediáticos, pero no tienen legalidad. No puedo entender que 20 expresidentes, algunos de América Latina y otros de Europa, no estén de acuerdo con reducir la pobreza, que no estén a favor de candidaturas de indígenas, de obreros, de gente pobre en Bolivia", afirmó Morales.

Acotó "no puedo entender que estén en contra de la nacionalización de los recursos natrales, claro, ellos están pensando en que nuestros recursos naturales sean saqueados, ellos están a favor de las transnacionales. No se si tienen cierta conciencia social, sentimiento de la humanidad, ellos defienden más al capitalismo que a los pueblos del mundo".

Concluyó señalando que "una cosas son exautoridades que representan al modelo de saqueo, sistema de opresión, otra cosa son los pueblos. Ni se imaginan como los movimientos sociales del mundo aprecian los resultados de nuestra corta gestión en Bolivia".