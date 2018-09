El mandatario hizo varias revelaciones. Dijo que protestó porque el TSE estaba cerca de autorizar en la ley de partidos que sectores sociales accedan a candidaturas. Confirmó que el presidente de Chile ofreció un corredor sin soberanía y que hubo una negociación secreta con Michelle Bachelet.

En Chile se conoció un informe de reuniones secretas entre ambos países, a través de dos delegados, Walker San Miguel por el lado boliviano, en el que supuestamente se negoció un enclave sin soberanía cerca de Arica, ¿es cierto?

La última propuesta que hizo la Cancillería chilena a la boliviana cuando Piñera era presidente fue un corredor sin soberanía, solo autonomía. No fue una propuesta oficial, fue un mensaje. En base a eso hubo una reunión aprovechando un encuentro de jefes de Estado. Pedimos que el canciller chileno nos visite, esperamos acá, pero nunca llegó. Ahí siento que terminaron las negociaciones.

¿Hubo ese acercamiento?

Lo que le puedo decir es que durante la primera gestión de Michelle Bachelet tuvimos una negociación reservada.

Según ese informe, se dice que San Miguel habría señalado que usted consideraba un error del Gobierno de Carlos Mesa el haber promovido un referéndum que definió la determinación de no vender gas a Chile. ¿Así lo cree realmente?

Eso es ‘chismosería’. Nunca hablamos. Eso sí, yo estoy convencido, resolviendo los temas pendientes, de manera conjunta debemos trabajar compartiendo lo poco que tenemos Chile-Bolivia, Bolivia-Chile, porque eternamente seremos vecinos. Sé que el presidente Piñera tiene interés de resolver los temas pendientes, sería inédito e histórico.

¿Irá a primarias en enero?

Iré a las primarias por decisión del pueblo y del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que cumplir con la sentencia constitucional. Recuerdo que hace tiempo nos reunimos con el TSE, aquí en la residencia, para conocer sobre la ley de partidos políticos. Ahí ellos nos sorprendieron, dijeron que estaban previstas las primarias en enero, me asusté, me sorprendí.

¿No se modificó esa parte en la Asamblea? Los integrantes del TSE dijeron que no era viable aplicarlo ahora, sino desde la próxima legislatura.

Esa era la propuesta del TSE, no tengo por qué mentir. En esa primera reunión donde nos informaron sobre el proyecto de ley, textualmente nos dijeron que las primarias serían en enero. Además, el proyecto no es del MAS, del Gobierno, nunca pensamos eso. También nos hablaron del aporte a los partidos, observé que las organizaciones sociales también podían presentarse.

¿Y qué dijo al respecto?

Les expresé a los integrantes del TSE que eran mis enemigos, soy sincero, les dije que el movimiento indígena campesino tiene su instrumento político. Yo entendí que, por ejemplo, Conamaq podía presentarse, como la Csutcb u otras organizaciones, les dije que querían descuartizarme. Nosotros ya tenemos nuestro instrumento político y lo construimos desde las bases, y creo que eso han retirado. También expresé que no estaba de acuerdo con el aporte a los partidos. El TSE definió un aporte mixto y lo respetamos.

Se agregó empero que los resultados de las primarias serían vinculantes, ¿verdad?

Esa es cuestión de la Asamblea, ellos lo habrán propuesto.

Las plataformas ciudadanas han sentido que les cortaron las alas y la ley apura a los partidos, ¿cómo lo ve?

No son plataformas, son alfombras de la derecha. Son alfombras del imperio norteamericano, ¿de qué plataformas ciudadanas me habla? Nosotros sí las tenemos, las juventudes que se organizan, por ejemplo, Marcelo Quiroga, Luis Espinal, ahora aparecen Generación Evo y otras, esas son plataformas sanas y honestas.

Revisen esas llamadas plataformas. Son esposas de los políticos. De emenerristas, de adenistas y miristas que no quieren dar la cara porque les da vergüenza. En Europa, la gente que se escapó de Bolivia, los ministros del MNR. Ellos se movilizan.

¿Entonces electoraliza prematuramente el país?

Este proyecto no vino del MAS, y eso aceleró la campaña, es verdad, faltando un año. Lo más importante de la ley de partidos es que cualquier acuerdo no será después del voto, sino antes. El pueblo votaba, pero nunca elegía presidente. Ahora que el pueblo de verdad elija presidente pues.

¿Usted ve oponentes, alguien que pueda llevarlo a perder las elecciones?

Ellos tienen su grupito, que representa los intereses norteamericanos de saqueo. Pero el pueblo ya no quiere eso, se da cuenta. Su única propuesta es 21-F, y mentir y mentir. Eso no es reciente.

La encuesta de Ipsos lo deja muy cerca de Carlos de Mesa, ¿cómo la evaluaron?

La encuesta de última semana antes del 21-F, el Sí estaba muy por detrás del No. Otra mentira, por eso es importante hacer una ley contra la mentira.

Esa ley preocupa mucho a los medios de comunicación.

¿Por qué te va a preocupar? Si eres mentiroso, te puede preocupar, preocuparte te hace mentiroso confeso, porque si uno no miente, no hay motivos.

Es subjetivo si yo publico algo que a usted no le gusta, me arriesgo a que me procese.

Si usted publica algo contra mí con documentos, con la verdad, no tengo por qué molestarme. Cuando sale algo y veo que tiene razón, convoco al equipo jurídico y admito que nos estamos equivocando. Me ayudan, pero tiene que ser con la verdad, ¿quién no se equivoca?, pero con documentos, fundamentado, así debe ser.

No es solo una idea, ¿van a introducir un proyecto de ley a la Asamblea, presidente?

Vamos a proyectar la ley contra la mentira, porque ya es hora de moralizar (a los medios).

¿Ya nomás, antes de las elecciones? Imagino que está pensando en lo ocurrido antes del referéndum del 21-F.

No, cada día están con la mentira. Y hacen mucho daño al ser humano. Todos tenemos ética, tenemos valores, y en la mentira no es parte de ellos.

Puede generar censura previa: tengo documentos y prefiero no publicarlos para no tener problemas...

Hay una ley, pero cualquier documentación puede respaldar. Lo que pasa es que algunos periodistas no investigan, entran a la chismosería, ahí está el tema. No hay independencia. Son de izquierda o son de derecha, solo hay dos caminos.

El sondeo de Ipsos dice que Mesa ganaría en La Paz, Santa Cruz, El Alto, Cobija y Trinidad. Si eso pasara en la realidad, ¿usted está dispuesto a aceptar su derrota?

Primero, no creo en las encuestas. ¿Cuándo las encuestas me han hecho ganar? Y cuando lo hicieron decían que sería primero con el 51% y llegamos al 61%. En 2005 me daban 33 a 32%, a Jorge Quiroga y Podemos con 30%. Una empresa, no revelo cuál, me decía que íbamos a ganar con más del 50%. Pedí que lo informe a la prensa y nunca lo publicaron. Claro, si yo les daba plata, seguro que lo hacían.

¿Ni se le pasa por la mente una derrota?

Yo no creo en las encuestas, punto. Esa es mi opinión.

¿Ve en la oposición alguien que pueda hacerle frente?

Pregúnteles a ellos. Y pregunte a sus jefes, la embajada de EEUU y Carlos Sánchez Berzaín. En este momento la derecha le sigue a él. Todo lo que salió el sábado de la reunión de Sucre es su línea: violento, intolerante, racista, fascista. Y entre ellos están peleando, me dicen que Carlos Mesa estaba en Sucre, pero no entró a la reunión.

¿Cómo ve el frente interno?, ¿cómo está el MAS por dentro?

Como siempre, hay intereses personales dentro del MAS. Es su derecho, quieren proyectarse, pero finalmente el pueblo es el que va a decidir. Me cuesta llegar a consensos, reconozco que en algunos departamentos hay este problema. Pero los compañeros se dan cuenta de que en vano pelean por ser gobernador o alcalde, primero es la nacional.

¿Y confabulan?, ¿en el caso Quiborax se pasaron papeles al enemigo?

Eso no pasa por ministros. Nosotros somos tan amplios que no falta gente que se mete ahí para sacar información. Repito, hace dos semanas el encargado de negocios de la embajada de EEUU instruyó que busquen documentos y ofreció un sueldo más al que los consiga.

El 6 de agosto en Potosí había un cerco alrededor de usted. Estuvimos días antes, la gente esperó la celebración en la plaza principal, pero ese día se instalaron cercos policiales que no dejaban ingresar a nadie sin credencial, en la plaza solo había empleados de ministerios y sectores afines, ¿estaba de acuerdo con eso?

En Potosí, el objetivo era convulsionar y, además de eso, un asambleísta opositor nos dijo que no estaba de acuerdo, y pidió que cuidaran al presidente, y reveló que lo convocaron para atentar contra el Evo. No era masista.

En el caso de la medalla las imágenes se filtraron rápidamente, en el caso del diputado en estado de ebriedad, otros asambleístas del partido lo denuncian a los medios, que llegan muy rápido, ¿ese movimiento no es interno del MAS?

No. Siento que la derecha no tiene idea, la confabulación la prepara la embajada de EEUU y el libreto viene de Sánchez Berzaín.