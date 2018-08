Evo: 'El pueblo me pide que vuelva, yo no quiero'

El presidente Evo Morales habló de su controvertida repostulación en Paraguay. Ratifica que el no quiere ser nuevamente candidato en 2019, pero es "empujado" por sectores del país que respaldan el denominado "proceso de cambio".

"El pueblo me pide que vuelva, yo no quiero", dijo en entrevista con ABC Color, agregando que su deseo es "volver a mi región a cosechar coca, ese es el gran deseo que tengo, pero tampoco es fácil rechazar cuando el pueblo te empuja".

Conoce más: Evo cree que oposición gestará una 'convulsión' para sacarlo del poder

Consultado sobre el referendo del 21F de 2016, el jefe de Estado explica: "fue para cambiar un artículo de la Constitución. Ganó el ‘No’, y no se cambió la Constitución. O sea, se respetó la decisión del referendo".

Una polémica sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo habilita a él y a otras autoridades electas a repostularse de forma indefinida, mientras que plataformas exigen que el actual gobernante decline su postulación y acepte el mandato de la consulta ciudadana.

“El referendo fue para cambiar un artículo de la Constitución. Ganó el ‘No’, y no se cambió la Constitución. O sea, se respetó la decisión del referendo”, respondió Morales a la pregunta del periodista, sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que desconoce los resultados del 21F.

El referendo del 21 de febrero de 2016, que consultó a la población sobre si estaba de acuerdo con ampliar a dos las reelecciones continuas, registró una victoria del No con el 51,31% frente al 48,69% que logró el Sí, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lea también: Urquizu arenga Evo 20-25 e incluso mucho más allá

Ya en otra entrevista con un medio mexicano, 'La Jornada', Morales advirtió que la oposición en Bolivia intentará gestar una "convulsión nacional" para sacarlo del poder, descartando la posibilidad que exista algún tipo de golpe a su gestión.

"No creo que haya golpe militar, pero intentarán una convulsión nacional. No van a poder dar un golpe congresal, porque tenemos dos tercios en la Cámara de Senadores y también en la de Diputados. Aquí no puede pasar un golpe judicial. Entonces, la embajada (de Estados Unidos) busca cómo convulsionar el país. Pero han fracasado, fracasado y fracasado, porque estamos con la verdad", dijo hace días.