Evo: ‘Creo que no quiero salir’ de la residencia presidencial

El presidente Evo Morales manifestó este jueves en Guatemala que se ha acostumbrado mucho a la residencia presidencial, y que ahora su problema es que no quiere salir. “Todo a pedido del pueblo”, aseveró.

El mandatario hizo esa declaración durante el acto de la distinción Honoris Causa, que le hizo entrega la Universidad San Carlos del país centroamericano.

En el evento, Morales recordó que antes de ser asumir como presidente vivía en un departamento en anticrético y que, ya siendo posesionado en el cargo, por dos semanas siguió habitando su vivienda particular.

Explicó que no quería irse a la residencia presidencial porque tenía miedo de los policías y militares que la custodiaban. Recordó que antes los uniformados lo habían encarcelado y confinado, por lo cual tenía dudas sobre cómo sus represores podían darle seguridad.

Sin embargo, tras dos semanas decidió irse la residencia presidencial en la zona de San Jorge, donde ahora se ha acostumbrado a vivir.

“Después de, creo, dos semanas, por fin he ido a la residencia presidencial con miedo. No podía dormir la primera noche. Creo que me he acostumbrado mucho. Ahora creo que no quiero salir también ya, ese el problema que tengo. Todo a pedido del pueblo boliviano”, manifestó Morales.

El mandatario, que ya lleva casi 13 años en el poder, aseveró que a través de la historia de Bolivia hubo en promedio un presidente por cada dos años. Señaló que con esos cambios constantes no se podía planificar un Estado, y los gobernantes se limitaban a sacar plata.

Actualmente se debate en Bolivia si Evo Morales está habilitado para repostular a la Presidencia. Opositores y plataformas ciudadanas dicen que no, porque lo impide el artículo 168 de la Constitución, que está ratificado por referendo, mientras que oficialistas afirman que Evo sí puede ser candidato en virtud a la sentencia constitucional 084/2017, que declara a la reelección como un derecho sin límites.