Evo: 'A veces, ocultadito, cerradito tengo que farrear'

El presidente Evo Morales confesó este miércoles en un acto público en Potosí que en muchas ocasiones se oculta cuándo realiza algún festejo por temor a las críticas de la oposición.

"Juego, la derecha protesta; bailo, protestan; farreo, protestan. Somos pueblo, pues, farreamos, bailamos. Da miedo farrear a veces, ocultadito, cerradito tengo que farrear, a ver", afirmó el primer mandatario durante un acto público en Colcha K, Potosí.

El jefe de Estado preguntó cuántas veces llegó en los casi 13 años de gestión al municipio de San Agustín y la respuesta fue una. De inmediato comprometió volver a visitar a esa población y adelantó que "nos vamos a quedar toda la noche para farrear. Yo quisiera, no sé dónde ustedes me meten".

Morales también reiteró además sus críticas a los actos de colocado de piedra fundamental para obras o la entrega de cheques simbólicos de tamaño gigante, para magnificar la entrega de recursos.

"Ese cheque parece de Alasitas, yo no he aplaudido. Yo soy enemigo de piedras fundamentales y de cheques así (de grandes). Hemos prohibido, no voy a inicio de obras, voy a entrega de obras", remarcó Evo.