Evaliz muestra su título y es pasante de proyecto entre ONU y el Gobierno

Evaliz, la hija del presidente Evo Morales, es pasante de un proyecto del Ministerio de Planificación con contraparte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ayer la joven mostró orgullosa su título profesional en su cuenta en Instagram.

Los datos oficiales indican que la profesional de la Universidad Católica de Bolivia (UCB) comenzó su labor en septiembre y la concluirá en diciembre de esta gestión. No recibe remuneración económica y la cartera de Estado es la encargada de evaluar su desempeño.

"Es una pasantía no remunerada. Ella y otro pasante (ambos de la UCB) llegaron a la pasantía mediante procesos de selección. Su función fue sistematizar la información para el SEDES tras la Cumbre de Mujeres", se informó desde Naciones Unidas.

La hija del primer mandatario compartió ayer una foto de su título:

Título de abogada de la hija de Evo Morales I Foto: Instagram.

La ahora abogada se graduó en septiembre de esta gestión en medio de una polémica, debido a que en el acto se escucharon gritos aislados del 'Bolivia dijo No'. Por ese entonces, el jefe de Estado contó a EL DEBER que prefirió no acudir "para no dar oportunidad (a que la critiquen) y pensando que por lo menos a mi hija se iba a respetar".

Funcionarios del Sistema de Naciones Unidas describieron a Evaliz como "una joven discreta y educada, que sabe perfectamente su lugar como pasante". Negaron que tenga una oficina o algo por el estilo, explicando que algunas de sus tareas son de logística en el apoyo a eventos.

Entre las diversas fotografías que comparte en redes sociales, últimamente destacaron algunas sobre campañas de ONU, entre ellas la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.