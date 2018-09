Evaliz Morales se graduó como abogada en La Paz

Evaliz Morales Alvarado, la hija del presidente, recibió ayer el título de abogada en la ceremonia de colación de la Universidad Católica Boliviana de La Paz. Lo hizo entre algunos gritos a favor del No a la repostulación de Evo Morales, que surgieron cuando subió al escenario, pero también entre aplausos y felicitaciones de los asistentes.

También se escucharon algunos silbidos. Las cámaras televisivas registraron el momento y lo difundieron en una transmisión por internet. En las redes sociales surgieron críticas a quienes aprovecharon la actividad académica para expresar su posición política y otros elogiaron a Evaliz Morales por haber conseguido su título profesional.

Evo Morales no asistió al acto de graduación de su hija, según informó la UCB a la agencia ANF, pero felicitó por Twitter a su hija. "Por diferentes razones, no pude estudiar una carrera académica y me formé en la escuela de la vida. Es un orgullo que mi hija Evaliz se haya titulado como abogada, es la 1era profesional de la familia. Estamos muy contentos y siempre acompañaremos tus sueños. ¡Muchas felicidades!" (SIC).