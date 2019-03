Evaliz: 'Gracias al presidente se nos ha reconocido muchos derechos' 

"Es gracias al presidente que se ha hecho grandes logros, se nos ha reconocido muchos derechos, se respetan muchos derechos, obviamente falta mucho por avanzar también, pero tememos gran avance hasta el día de hoy", sostuvo Evaliz, hija del presidente Evo Morales.

Evaliz participó de una marcha, a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se dirigió a la Casa Grande del Pueblo, donde hubo un acto por la fecha.

"Felicitar a todas las mujeres, que son comprometidas, luchadoras, que día a día están luchando por sus familia, sus hogares, por este país y darles mi gran admiración a todas ellas", manifestó.

La hija del mandatario señaló que la mujer boliviana es luchadora, aguerrida y fuerte, que lleva consigo un gran corazón con mucho amor.

Dijo a las mujeres, que puedan estar pasando dificultades, "que sigan luchando, que sepan que no están solas, que tienen compañeras que las vamos a apoyar siempre, que no se no sientan oprimidas ni abandonadas".

Destacó que este 8 de marzo es importante para reafirmar la lucha por los derechos, y que las mujeres se unan sin diferencias políticas.