Estos son los tres libros que Evo recomienda a escolares

El presidente Evo Morales, durante un acto en Tacopaya (Cochabamba), recomendó este domingo a los escolares que lean tres libros: dos de autores bolivianos y uno extranjero. Los textos tratan sobre los abuso y saqueo durante la colonia y el imperialismo.

Morales, según la red Erbol, condicionó a los escolares apadrinar sus promociones a la lectura de esos libros.

Los libros que mencionó el mandatario son: Diario de un Comandante de la Guerra de la Independencia; La Revolución India; y Las Venas Abiertas de América Latina. Sin embargo, este último estuvo envuelto en polémica hace algunos años porque el autor dijo que cuando lo escribió no tenía "la formación suficiente" y que no sería capaz de leerlo de nuevo.

1. Diario de un Comandante de la Guerra de la Independencia

El libro es el relato del orureño José Santos Vargas, durante la Guerra de la Independencia. La publicación del texto fue iniciativa del célebre archivista Gunnar Mendoza.

En palabras del presidente Morales, dicho texto narra cómo la zona andina, a la cabeza de Ayopaya, se organizó para resistir a la invasión europea.

“Leer ese libro es como para llorar”, dijo el mandatario al recordar pasajes del libro como en el que los españoles, para amedrentar a los pobladores, quemaban casas y lastimaban al ganado.

2. La Revolución India

Este libro fue escrito por Fausto Reinaga, que es considerado el ideólogo del indianismo.

Morales no comentó el libro este domingo, pero anteriormente destacó de manera repetida la obra de Reinaga. Por ejemplo, en 2017 tuiteó que “Fausto Reinaga cuenta cómo sacaban los ojos a los indígenas que aprendían a leer, a los que sabían escribir les cortaban la mano”.

No obstante, en La Revolución India, Reinaga descalifica al término indígena, al considerarlo una iniciativa del cholaje blanco-mestizo para sumar al movimiento de izquierda. En su lugar, Reinaga promueve el término indio -en su criterio refiere también a un hombre al que le robaron su tierra y dioses- y al indianismo como fuerza de liberación.

3. Las Venas Abiertas de América Latina

Es un libro del uruguayo Eduardo Galeano, a quien Morales expresó su admiración en varias oportunidades.

El texto analiza la historia del continente: la explotación económica y la dominación política a la que ha sido sometido, desde la colonización europea hasta los años setenta, época de su publicación. Pese a haber sido el libro más exitoso del autor, Galeano confesó en 2014 que no volvería a leerlo. "Caería desmayado”, dijo citado por el diario El País.

Las Venas Abiertas de América Latina se publicó cuando Galeano tenía 31 años y, según el propio escritor, en aquella época él no tenía la formación suficiente para rematar aquella tarea. “Intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria (...) no me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que, para mí, está superada”, indicó.