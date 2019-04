Erdoğan anuncia visita y acuerda fortalecer la relación Bolivia-Turquía

Sostuvieron un encuentro bilateral y acordaron fortalecer la relación. Los presidentes de Turquía y Bolivia, Recep Tayyip Erdoğan y Evo Morales, respectivamente, sostuvieron este martes un inédito encuentro en Ankara, realizando anuncios importantes.

El mandatario del país euroasiático anunció su visita a territorio nacional, anticipando que se fortalecerá la base jurídica para mejorar la inversión bilateral, sobre todo en el ámbito energético, y comprometió el trabajo desde la agencia de cooperación turca.

"Quiero subrayar lo que pasa en Venezuela, la voluntad se señaló en las elecciones y eso no se puede preguntar a otras personas, no estamos de acuerdo. Quieren nombrar a una persona que no tiene nada que ver con la democracia ni con la soberana voluntad del pueblo", dijo el mandatario turco.

Reiteró que su Gobierno apoya a la administración "legítima" de Nicolás Maduro en Venezuela y también que exista un diálogo entre la oposición de ese país y la comunidad internacional para evitar hechos de violencia.

A su turno, Morales también resaltó su postura respecto a ese tema. "Son tiempos de integración, no de intervención. Comparto toda la posición entorno a Venezuela y otros países que son amenazados con la intervención militar. Conozco a Venezuela, son pueblos revolucionarios, defienden su identidad y dignidad, todo nuestro respaldo. Todos los gobiernos rechazan una intervención militar", dijo.

El jefe de Estado agradeció además el interés por mejorar la relación comercial entre Bolivia y Turquía, la donación de 18 semiprocesadoras para quinua, el ofrecimiento de un quirófano para que se realicen trasplantes de riñón y equipos de anestesia para mujeres, a tiempo de anunciar la visita de empresarios de ese país para participar de una rueda de negocios.

Finalmente, ambos mandatarios destacaron la conmemoración de los 70 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y le necesidad de mejorar la coordinación con la instalación de embajadas.

