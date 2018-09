"La oposición no tiene programa político, no tiene proyecto político alternativo, tiene un cuaderno en blanco en materia de propuestas", afirmó hoy el presidente del Senado, Milton Barón, sujetando un cuaderno en blanco. La oposición reaccionó de inmediato y lo envió a escribir: "No seas mentiroso", recordándole que en su momento dijo haber conversado con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral TSE, Katia Uriona, sin ser cierto.

El senador opositor Arturo Murillo pidió a la autoridad llenar su cuaderno en blanco con la frase “Ama llula, no seas mentiroso” porque él aseguró que habló telefónicamente y arregló los plazos de las “elecciones primarias” y luego lo desmintieron.

"La pregunta a la oposición es ¿qué le proponen al país? ¿cuál es su programa de gobierno? ¿cuál es su declaración de principios? ¿qué es lo que quieren hacer con la patria? Entonces a más de buscar alianzas, de discutir candidaturas y siglas, sería bueno que le planteen un proyecto político al país", desafió Barón en conferencia de prensa.

El opositor de Unidad Demócrata (UD), sostuvo que "esas hojas en blanco las debe llenar con la palabra ‘no debo mentir’", porque, a su juicio, la autoridad legislativa quedó como un "mentiroso" al anticipar que el TSE aceptó los comicios internos en enero de 2019.