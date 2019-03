Envían a la cárcel a acusado de matar a su pareja en Pando

El Juzgado Mixto del municipio El Porvenir (Pando) dictó la detención preventiva para el adolescente Robert X., de 16 años de edad, en el Centro de Menores Infractores de Villa Rojas, por el presunto delito de feminicidio cometido contra su concubina Shaden X. de la misma edad en la población El Sena.

“La fiscalía sustentó la detención preventiva del agresor ante el juez, con pruebas recolectadas en el lugar del hecho, así como el informe médico forense, testimonios y otros indicios que fueron recabados por el Ministerio Público”, sostuvo el Fiscal Departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar.

De acuerdo al informe preliminar de la Policía, el delito habría ocurrido el pasado jueves alrededor de las 02:30 de la madrugada, por una discusión a causa de malos entendidos y celos.

El autor del hecho al notar que su pareja no reaccionaba, se dio a la fuga, horas después es detenido por algunos comunarios y la policía a diez kilómetros del lugar del delito.

“No estábamos borrachos, no hemos tomado nada, ella empezó la discusión no recuerdo bien por qué motivo, era muy celosa, comenzó a golpearme en mi pecho, brazo y cabeza, entonces le dije que se calme, le apreté el cuello con mi mano y dejó de moverse, pensé que se estaba haciendo a las dormidas, pero no respiraba”, aseguró el imputado.

Presuntamente, la joven pareja Shaden y Robert convivían desde hace tres años atrás, a pesar de que sus familiares no estaban de acuerdo con esa relación. Con el transcurrir del tiempo comenzaron las peleas y discusiones a causa de celos.