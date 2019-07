Enrique Salazar: “Estoy con el 21F, se debió respetar y lo digo por Bolivia TV”

Enrique Salazar, presentador de televisión, afirmó anoche que respalda los resultados del referendo del 21F de 2016, en el que la mayoría de la población le dijo No a la repostulación de Evo Morales.

Durante la emisión del programa 'Hablemos Claro', que sale por el canal estatal, el periodista afirmó: "Estoy con el 21F, el 21F se debió respetar y lo estoy diciendo por Bolivia TV y si este es mi último programa, no (lo) sé".

Fragmento que dijo anoche:

Enrique Salazar: Yo estoy con el 21F, el 21F se deberia respetar y lo estoy diciendo en Bolivia Tv y si este es mi último programa... cc @nunca_estoy pic.twitter.com/oMMy2gAhi4 — angelcaido666x (@angelcaido666x) July 23, 2019

Sin embargo, complementó indicando que "salió ya un fallo del Tribunal Constitucional y dice 'adelante', y hay una convocatoria del Tribunal Supremo Electoral y hay una papeleta que lo formaliza y lo legaliza todo, la realidad es que es candidato el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera".

El jueves 23 de mayo de 2015, Salazar dejó de ser trabajador de la Red Uno, tras 12 años en la red televisiva, luego de una dura entrevista con la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco.

Video del programa completo:

Después, en enero de 2018 comenzó con otro programa de entrevistas en Bolivia Tv, siendo su primer invitado Evo Morales. "No me preocupa en absoluto lo que me vaya a decir la gente", dijo en ese entonces ante las críticas de la población.

Anoche, además dijo que "la última palabra será el conteo limpio que tiene que existir, limpio, nada de matufias ni macanas, tiene que ser limpio e impecable", en referencia a los datos que arrojó la primera encuesta nacional y al cómputo que deberá existir el 20 de octubre.

