Enfermos con cáncer tienen dificultades para acceder a radioterapias gratuitas

La mayoría de los enfermos con cáncer que acuden al Hospital de Clínicas, de La Paz, no tienen dinero para pagar los exámenes de laboratorio que se requieren de forma previa para luego someterse a las radioterapias gratuitas, que patrocina el Gobierno nacional.

Virginia M.A. es una de las personas que se quedó sin recursos para seguir con su tratamiento contra el cáncer de mama. En agosto se sometió a la cuarta sesión de quimioterapia y por la gravedad de su enfermedad ahora necesita nuevos estudios, que oscilan entre 1.500 y 2.000 bolivianos.

"En agosto apenas he conseguido la plata para mi quimioterapia, mis vecinos me han ayudado, pero ahora no puedo conseguir más dinero, es difícil para mí. No puedo ni trabajar porque apenas camino. El cáncer también ha afectado una de mis piernas. Estoy muy mal, no sé hasta cuándo durará esta batalla", afirmó la mujer que se moviliza apoyada en una muleta.

Sobre el tema, la presidenta de la Asociación de Familiares y Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, confirmó que los pacientes, antes de recibir la radioterapia, deben someterse a muchos exámenes médicos que demandan entre 1.500 y hasta 3.500 bolivianos, dependiendo de la complejidad del análisis y el tipo de cáncer.

El 17 de octubre, el presidente Evo Morales anunció que el Gobierno pagará durante un año el tratamiento de radioterapia de los enfermos con cáncer, primero en La Paz y luego en el resto del país.

El 31 de octubre, el Gabinete Ministerial aprobó el Decreto Supremo N.° 8082 que designa 21 millones de bolivianos al tratamiento de pacientes con cáncer durante un año.

Hasta el momento, solo cinco personas se beneficiaron con la radioterapia gratuita en La Paz, uno en IBRO y cuatro en Oncoservice. Según el Ministerio de Salud, se tiene una lista de 28 personas para empezar con el tratamiento gratuito en La Paz.

Requisito

Para acceder a este tratamiento gratuito de radioterapia se debe tener, de forma previa, una valoración de un médico especialista; quien debe indicar que el tratamiento a seguir es la radioterapia.

Según el ministro, se pretende atender unos cinco pacientes por día y hasta fin de año a unas 50 personas. “Cada persona recibe un tratamiento de 25 a 30 cesiones en promedio, unos 45 días de tratamiento de forma individual”, precisó.

Actualmente, el costo del tratamiento para pacientes con cáncer varia entre 4.000 y 7.000 dólares.