Encuentro entre Evo y el cardenal no abordó las críticas al nuevo Palacio

La cita que hoy sostuvieron Toribio Ticona y el presidente Evo Morales no tocó las críticas que se realizan a la construcción de la Casa Grande del Pueblo, nuevo Palacio de Gobierno que el nuevo Cardenal calificó la semana pasada como "demasiado lujo" y "ostento".

"¿Usted lo visitará ahora en la Casa Grande del Pueblo?", preguntó un periodista y el prelado se apresuró en responder: "No, de eso (del nuevo Palacio) no se ha hablado"; luego, el arzobispo de La Paz, Edmundo Abastoflor, matizó la declaración, señalando que "(Evo) no vive todavía allá (risas)".

El primer encuentro que sostuvieron el jefe de Estado y el purpurado sirvió como primer paso para mejorar la relación que existe entre el Gobierno y la representación de la Iglesia Católica, según confirmó Ticona.

"Se ha hablado de dónde he nacido, qué he hecho, las veces que nos hemos encontrado (...) Justamente se ha dado el paso ahora (para mejorar la relación), muy amigable la charla y él (el presidente) me dice que vamos a trabajar juntos", explicó el Cardenal.

Anunció que habrá una segunda reunión y adelantó que se proyectarán varias obras a favor de los pobres. "Hay muchas necesidades en todas partes de nuestra patria, pero con preferencia en mi tierra, Potosí, el Norte, es uno de los departamentos que ha dado todo y ahora casi no tiene nada", aseveró el monseñor que será consagrado el 29 de junio en el Vaticano, ceremonia a la que acudirá Morales.

A su turno, el nuncio apostólico del papa Francisco en Bolivia, Angelo Accatino, valoró el acercamiento entre Evo y la Iglesia. "El hecho de que el papa haya nombrado un Cardenal en Bolivia, una persona tan significativa, creo que va en este sentido el interés para fortalecer las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Bolivia, y entre la Iglesia y el Gobierno", manifestó.

Ticona, tras confirmarse su designación, hace una semana, declaró: “hacer ese edificio solo para ostentación, no me parece bien”, en referencia a la monumental obra que se erige en la sede de Gobierno, que consta de 29 pisos y un helipuerto, y que demandó una inversión de más de 252 millones de bolivianos.