El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, afirmó este miércoles que máximo en un mes se erradicarán los cultivos excedentarios de coca de La Asunta, luego de un recorrido en helicóptero por la zona en compañía de la prensa. La eliminación de los cultivos de coca es cumplida por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), mientras cocaleros de Adepcoca se movilizan por tercer día consecutivo en La Paz.

“De acuerdo con los informes que recibimos, en La Asunta se detectaron 1.500 hectáreas (de coca excedentaria)... Hasta la fecha se erradicaron 1.304 hectáreas, nos faltan 210, máximo 230. Estimamos que entre tres a cuatro semanas los agentes de la tarea conjunta erradiquen por completo la producción excedentaria”, aseveró la autoridad.

Sobre las zonas donde hay resistencia, explicó que los productores de esos lugares están de acuerdo en que las fuerzas conjuntas ingresen y sean ellos quienes erradiquen el cultivo excedentario.

“Los verdaderos productores de coca de La Asunta llegarán a La Paz en los próximos días para hacer conocer su conformidad en que se erradique el exceso de coca. Nosotros queremos dialogar, debemos llegar a un consenso y evitar violencia o enfrentamientos. El objetivo es la erradicación total de esa coca ilegal”, acotó Cáceres.

Por su parte, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, garantizó la seguridad de los fiscales y distintos efectivos de la fuerza conjunta que ingresan a ese municipio de Sud Yungas.

Los cocaleros de la zona confirmaron su pedido para que se pueda regular el cultivo de coca. Erlan Arce, ejecutivo de La Asunta, manifestó públicamente que no están de acuerdo con las movilizaciones en La Paz. “Queremos afirmar que no todos los cocaleros estamos de acuerdo en que salgan las fuerzas conjuntas de La Asunta, nosotros pedimos que se haga un control y se erradiquen los cultivos que son destinados a actividades ilícitas. Los hermanos productores que están en La Paz no representan a todos”, afirmó Arce.

También denunció que los dirigentes de Adepcoca amenazaron con impedir la venta libre de coca a los productores que no apoyen la marcha. “Nos sentimos discriminados por la forma en que algunos dirigentes de Adepcoca y Cofecay nos amenazaron con quitarnos el carné de productores e impedirnos la venta de nuestra coca”, finalizó Arce.