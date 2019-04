Borda: En la Magistratura se la pasan viajando y peleando por la chequera

No se guardó nada. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, arremetió contra la administración del Consejo de la Magistratura. Acusó a sus autoridades de pasar el tiempo viajando al exterior y peleando por dinero, antes de disciplinar a los administradores de la justicia en el país.

"He sido crítico y autocrítico con el Consejo de la Magistratura, no está cumpliendo, no está cumpliendo su fin, era un órgano disciplinador de la justicia, más están viajando al exterior, se están ocupando de otras cosas, se están peleando por la chequera de la administración de justicia y no disciplinan a los jueces", dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Consideró que es necesario "meter a la cárcel a estos jueces, fiscales y policías involucrados en corrupción", afirmando que "es ilógico e incoherente cómo actúan, que suceda este tipo de cosas", sobre las denuncias de corrupción.

"Está mal nuestro Consejo de la Magistratura, ojalá cambien, están incumpliendo obligaciones constitucionales", agregó Borda, que se suma a las voces de oposición que consideran necesaria una reformulación.

Entre otras denuncias contra esa instancia está la administración de Derechos Reales. Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Héctor Arce, admitieron que hay irregularidades en esas dependencias.

