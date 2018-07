En la Iglesia cargan contra el ‘populismo’ y convocan a los jóvenes a la política

Fue un fin de semana muy activo en política para la Iglesia católica boliviana. Después de que el sábado, en Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti condenara el populismo y “la opresión” de los gobiernos de algunos de los países de la región durante el V Congreso Americano Misionero, ayer el superior jesuita de origen venezolano Arturo Sosa volvió a la carga desde La Paz, en el encuentro con la juventud ignaciana, donde cuestionó el modelo político populista, dijo que los poderes políticos se vuelven cada vez más irracionales y convocó a la juventud a involucrarse más en la política.

Sacerdote de la misma orden del papa Francisco, Sosa habló directamente de Bolivia y Venezuela. “En este mundo de hoy, en América Latina hace falta gente que dedique su vida como servidor público, desde la labor política que no es sencilla. Entonces, yo los animaría a desarrollar sistemáticamente el sentido de ciudadanía en ustedes, en las personas con las que se relacionan, y ubicarse en la política como ciudadanos conscientes para proponer un mundo mejor en Bolivia, Venezuela y otros”, argumentó, según cita ANF.

Las expresiones de ambos líderes religiosos se dan en un momento en el que el Gobierno del nicaragüense Daniel Ortega y aliado político del venezolano Nicolás Maduro y el presidente Evo Morales es sindicado por las muertes de más de 270 personas, la mayoría manifestantes. Asimismo, los encuentros en Bolivia con estos pronunciamientos se dan luego de que los obispos han enfrentado polémicas con el presidente.

Pero Sosa no se quedó ahí. En su opinión, los poderes políticos están perdiendo la racionalidad y los espacios democráticos se están perdiendo también. “Una preocupación para el papa Francisco y para la Iglesia: cómo se van perdiendo los espacios democráticos en el mundo. Y cómo el poder político se hace cada vez más irracionalmente defensor de intereses particulares, populismo, nacionalismo, como queramos llamarlo; entonces, es más agresivo, agresivo y no tiene fronteras en el uso del poder; no importa lo que se lleve por delante”, acotó.

Sosa inició su visita al país el sábado y tiene previsto actividades para reflexionar sobre temas vinculados a la comunicación, el rol de la juventud ignaciana, la Amazonía, la educación, entre otros temas.