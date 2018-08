El ministro de gobierno, Carlos Romero, brindó este martes una evaluación sobre la reunión que sostuvo con la comisión de Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, a quienes calificó como turistas y activistas del medioambiente, y afirmó que estas personas querían ingresar al Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) a verificar la construcción de una carretera a cargo de una empresa china.

Ayer, Romero y la misión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, se reunieron por más de tres horas, en el marco de una agenda de trabajo que desarrollan en el país.

"Habían venido a verificar la construcción de una carretera a cargo de una empresa china, eso nos dijeron en mi oficina ayer, no hay chinos en el Tipnis y nadie está construyendo una carretera, todo el mundo demanda la carretera, pero ahora mismo no hay la construcción de una carretera", explicó Romero, en una entrevista cedida a Panamericana.

En cuanto a la presencia de colonos y cocaleros en el Polígono 7, Romero dijo que existe una franja demarcada, donde los cocaleros no pueden pasar esa línea, toda vez que son sujetos a ser desalojados. "El Polígono 7 es parte del Tipnis, pero no todo, (las 400 hectáreas de coca y pozas de maceración) están en Polígono 7, pero no en el Tipnis", sentenció.

La declaración de Romero fue brindada minutos antes de apersonarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde tendrá que responder a la interpelación por el accionar de la Policía contra las manifestaciones de la UPEA y contra Adepcoca.

La delegación inició su labor el jueves pasado con visitas a comunidades que se oponen a la carretera, mientras que el domingo, iba a hacerlo con el bloque que está a favor del proyecto, pero los miembros de esta comisión fueron retenidos contra su voluntad por varias horas.

Indígenas que apoyan la construcción evitaron que la comisión ingrese a su territorio, bajo el argumento de que no habían solicitado autorización.

La comisión del Tribunal Permanente por los Derechos de la Naturaleza, de carácter ético, se encuentra de visita en Bolivia en busca de constatar supuestas vulneraciones contra un grupo de indígenas y con su acción busca frenar la construcción de una carretera en una reserva natural.

El proyecto carretero se enfrentó en 2011 por la resistencia de los indígenas de tierras bajas, que organizaron una gran marcha, desde Trinidad (centro) hasta La Paz, que finalizó con una ley promulgada por el presidente Morales, orientada a suspender la construcción.