La dirigencia del movimiento por el 21-F de Potosí arribó hasta La Paz e hizo conocer la decisión de declarar ‘persona no grata’ a Evo Morales por los conflictos no resueltos en la Villa Imperial; mientras que en Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) envió una carta al presidente solicitando una audiencia para resolver las demandas del departamento, poniéndole como plazo que responda hasta hoy, caso contrario, analizarán qué medidas de presión tomar. Todo esto sucedió ayer, a una semana del acto oficial por el 6 de agosto en la capital potosina.

El activista del 21-F Milton Navarro dijo que esta declaratoria es una decisión colectiva de todas las plataformas porque recordaron que desde hace tres años el Gobierno relegó a esta región.

“Hemos declarado persona no grata al señor Evo Morales, tenemos que recordar en la gestión 2015 cómo los potosinos vinimos hasta La Paz a pedir un pliego para nuestro departamento y no fuimos recibidos”, dijo el dirigente.

Mientras tanto, en la región, Comcipo espera una respuesta a la resolución del consejo consultivo que se realizó el pasado viernes; ese evento decidió enviar una carta al presidente para pedir una audiencia, los dirigentes también decidieron una marcha de reivindicación para mañana 1 de agosto y luego un consejo consultivo para definir las medidas de presión que iniciarán.

Ese es el ambiente que se desarrolla en tierras potosinas, mientras los ministros afirman que no puede haber actos de provocación ese día. El ministro de Minería, el potosino César Navarro, dijo que los pronunciamientos de las plataformas son de “grupos de amigos y lo que quieren hacer el 6 de agosto es buscar víctimas, por eso buscan la confrontación”.

Su colega de Desarrollo Rural, César Cocarico, afirmó que la Constitución garantiza la movilización y la protesta de las personas, pero que amparados en esa protesta nadie puede provocar conflictos y que las fuerzas del orden deben intervenir si es necesario.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, exhortó a las plataformas a no recurrir a la violencia. “Lo único que sí recomendamos es que no haya provocaciones, no hagan uso de la violencia en contra de nadie”, dijo el titular de Defensa.

La Iglesia de Potosí

Frente a estas declaraciones y preparativos, ayer el obispo de Potosí y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, exhortó a los dos frentes a respetar el derecho del otro en las manifestaciones que realizan, dijo que es una buena oportunidad para Potosí porque usualmente las actividades se concentran en las tres ciudades del eje del país.

“Para nadie es extraño que la cuestión del 21-F es delicada porque todos sabemos que el referéndum tuvo una victoria, pero fue una victoria con poco porcentaje; indudablemente hay gente que reclama sus derechos y otros también intentan poner sus razones; lo fundamental es que pueda reinar el espíritu de diálogo, todos tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde y lo que es justo y constitucional”, dijo el prelado.

Las advertencias

Pero los legisladores del oficialismo y de la oposición también subieron el tono de sus declaraciones y lanzaron advertencias mutuas. El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo que toda marcha o protesta de las plataformas el 6 de agosto puede ser considerada como sedición.

“Un acto paralelo, un discurso paralelo no es más que un desacato civil, actos de sedición, actos de traición a la patria. A quién se le ocurriría ejercitar en un aniversario patrio, por su puesto pues a las hordas fascistas. Sin embargo, la gran mayoría de los potosinos, participarán de los 193 años del grito libertario”, refirió.

Pero otro jefe de bancada, el opositor Gonzalo Barrientos, dijo que de ordenar la represión contra las plataformas el Gobierno estará confirmando su carácter dictatorial y dijo que si se va a una elección con Evo Morales como candidato, quién puede garantizar si respetarán el resultado.

“Ya están violentando el resultado de las urnas, están desconociendo y si un opositor va de candidato y gana, quién nos puede garantizar que van a respetar ese resultado, si el resultado del 21-F está siendo desconocido”, cuestionó el opositor.

Las plataformas

Mientras, la dirigencia de las plataformas realiza los preparativos para el viaje a Potosí desde el miércoles y ayer lograron el compromiso de los cocaleros de Yungas cuyo dirigente, Franklin Gutiérrez, dijo que es el momento de la unidad contra el Gobierno que los reprime.

Denunció que el Gobierno está erradicando coca en el sector tradicional y arranca las plantaciones de los cocaleros que están en la zona verde y que por esa razón se decidió apoyar a los afiliados que viajen a Potosí a reclamar por el respeto del 21-F, aunque precisó que en este caso es un acto voluntario de cada afiliado porque la entidad mandará una representación.