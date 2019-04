Policía secuestra más medicamentos ilegales en Santa Cruz y Cochabamba 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplegó varios operativos en puestos de venta y viviendas particulares en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, y secuestró gran cantidad de medicamentos de contrabando que eran comercializados a la población.

Los operativos iniciaron ayer en la feria Barrio Lindo en Santa Cruz. "Se ha podido precintar más de 50 anaqueles, casetas, asimismo también se han allanado dos domicilios donde han encontrado un importante stock de medicamentos, los cuales han sido secuestrados y a la vez aprehendidas las dos personas que estaban a cargo de los inmuebles", informó el director nacional de la FELCC, coronel William Cordero.

En el allanamiento a las viviendas particulares hubo resistencia e incluso botaron cajas, para evitar ser sorprendidos con los medicamentos, mencionó el jefe policial.

Agregó que los medicamentos que provienen del contrabando pretendían ser puestos a la venta en distintos puntos de comercialización.

Los operativos continuaron la mañana de este miércoles en El Gran Mercado La Cancha, en Cochabamba.

"Se ha secuestrado importantes stocks de medicamentos de diferentes variedades que eran exhibidos en vía pública, sin ningún tipo de permiso del Senasag. Los medicamentos han sido secuestrados y remitidos a la FELCC para que procedan con las investigaciones", manifestó.

El director de la FELCC informó que notificaron a todas las personas que vendían estos medicamentos en sus puestos para que se apersonen a la FELCC de Cochabamba e informen sobre de dónde trajeron estos fármacos y con qué autorización las comercializaban.

Anteriormente la Policía hizo operativos en céntricos puestos de venta de La Paz de donde también secuestraron varios medicamentos falsos que ingresaron de contrabando por Desaguadero.

Fiscalía niega otro proceso contra Sedes y Agemed



El Ministerio Público negó que se inicie otro proceso penal contra personal del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) por no hacer controles del expendio de medicamentos falsificados.

"No hay ningún proceso, no olviden que el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal nos establece la investigación en un solo hecho y este es un solo hecho que tenemos que investigar, no podemos abrir dos o tres hechos", explicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Aclaró que existe un caso abierto por el tema de los medicamentos en el que ya hay detenidos, y dentro de ese caso serán convocados a declarar como testigos los funcionarios de Sedes y Agemed.

