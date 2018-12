Emiten orden de captura contra 'Techo 'e paja'

Abraham Aguirre, juez cuarto de ejecución penal, emitió un mandamiento de "captura" contra Jorge Roca, conocido como 'Techo 'e paja'. El hombre, considerado uno de los mayores narcotraficantes de Sudamérica en la década de 1980, estaba internado en una clínica de La Paz y el sábado apareció en Santa Ana del Yacuma (Beni).

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó que "se ha emitido una resolución para que se proceda a su captura" y que los efectivos del orden cumplirán dicha decisión en las próximas horas.

"Se va a ejecutar el mandamiento en los próximos días. La información que tenemos es que él se ha ido de la clínica en la que estaba, mientras que el custodio está sometido a un proceso penal por incumplimiento de deberes", agregó la autoridad.

Roca dijo en varias oportunidades que no escapó ni fugó, señalando que existe un recurso que presentó y que no puede ser detenido hasta que se dirima el mismo. Anticipó que permanecerá en la población beniana.

"No sean pues ridículos, yo jamás me escapé, tengo la orden y por eso estoy en Santa Ana, me vine a Santa Ana, a mi pueblo, a la espera de la decisión de la corte de apelaciones", dijo el procesado en entrevista con radio Erbol.

Anticipó que a partir de ahora se convertirá en un luchador contra la injusticia del Gobierno. "Ellos son los que quebrantan la ley, la tuercen a su beneficio político, y si nosotros permitimos que estos delincuentes se manejen así en nuestro país, vamos a arruinarlo", enfatizó.