Electores reclaman por el padrón; el TSE lo actualiza

La difusión en redes sociales de varias denuncias de ciudadanos, por no figurar como registrados en la aplicación Yo Participo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), provocó que el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) emitiera un comunicado, en el que aclara que tanto la aplicación en la web como la versión para móviles estaban “siendo actualizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

En el comunicado, de ayer por la tarde, el TED recomienda a los ciudadanos que tuvieron problemas en la verificación de su registro, que mantengan la calma, ya que una vez actualizadas dichas aplicaciones podrán constatar que están registrados en el padrón electoral biométrico. A su vez recomendaron que en caso de necesitar un comprobante “soliciten formalmente su certificado de empadronamiento biométrico en las oficinas del Servicio de Registro Civil (Sereci) Santa Cruz y el certificado de sufragio ante oficinas del TED Santa Cruz”.

El vicepresidente del TED cruceño, Eulogio Núñez, pidió calma a la población y aclaró que “simplemente se trata de una actualización del sistema”. Aseguró que en 24 horas el problema estará resuelto, y que la población podrá verificarlo. Antes del cierre de esta edición se informó desde el TED que el problema estaba resuelto.

Pero esta actualización fue interpretada como falla por muchos electores que aspiran a votar en los comicios de octubre. Así se evidenció, por ejemplo, en un grupo de vecinos de la Villa Primero de Mayo, que convocó a un plantón de protesta, hoy a las 7:30 en la plaza de la ciudadela, “para denunciar el abuso del TSE por la gran cantidad de ciudadanos depurados del padrón electoral”, según la citación.

La convocatoria de los vecinos de la Villa también indica que en la movilización exigirán la renuncia de los vocales del TSE “para garantizar elecciones limpias y transparentes”, e instan a la ciudadanía a adherirse a la protesta para no quedar al margen del proceso electoral. También anunciaron que durante la jornada habrá bloqueos y plantones en la zona.

Reacciones en las redes

Los ciudadanos también manifestaron su malestar al percatarse de su depuración a través de redes sociales. “Ahora la trampa del OEP apunta al empadronamiento y a la depuración para evitar el voto masivo de la ciudadanía y manejar la elección. Debemos evitar todas las formas de fraude de la dictadura”, escribió el abogado Eduardo León en su cuenta de Twitter.

“Denuncia el @TSE Bolivia está manipulando la información del padrón electoral, hace dos semanas estaba inscrita con todo en regla y hoy me encuentro con esta sorpresa”, tuiteó la ciudadana María Ruth Tórrez.

“Yo salí sin registro en la página web del OEP, me apersoné donde hace siete días hice mi registro de cambio de domicilio, y me dicen que hasta que no terminen el proceso de empadronamiento y cambios, todos saldremos “sin registro”. Mañana iré a la oficina central del TED a preguntar”, escribió el ciudadano Juan Carlos Ramos.