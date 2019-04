Costas apunta problemas en el TSE y advierte riesgos de cara a las elecciones generales de octubre

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, dirigió en las últimas horas una misiva a sus colegas vocales para denunciar la crisis que según él atraviesa el ente electoral y el supuesto riesgo que existe de que no pueda administrar correctamente el proceso electoral de octubre próximo.

"Por los antecedentes expuestos se (deben) adoptar medidas dentro de Sala Plena que permitan un giro de 180 grados, que permita reconducir nuestra gestión y evitar se configure una situación que no nos permita alcanzar el objetivo de administrar las elecciones generales 2019 de manera eficiente", dice la carta de Costas a la que tuvo acceso el portal Brújula Digital.

EL DEBER conversó con el vocal quien confirmó que se envió dicha misiva pero no entró en detalles sobre su contenido porque, argumentó, es un material de carácter interno.

Sin embargo, según Brújula Digital, la carta establece siete aspectos en los que el TSE enfrenta problemas y debe asumir decisiones urgentes:

1) Despidos o renuncias del personal del órgano electoral

2) Falta de definición y tramitación del presupuesto electoral

3) Problemas en la disponibilidad de equipos biométricos para el empadronamiento en el país y en el extranjero

4) Ajustes necesarios en la planificación para la distribución de los equipos para el operativo de registro

5) Aprobación de los reglamentos e instructivos concernientes al operativo electoral

6) Falta de la unidad de relacionamiento con organizaciones políticas

7) Ausencia de decisiones sobre los sistemas informáticos a ser utilizados en el proceso electoral

Entre otros aspectos, sugeriría realizar "un gran esfuerzo para la contratación de personal" y llenar las diferentes acefalías generadas en los últimos meses "con profesionales que cumplan con los perfiles, habilidades y experiencia para cada uno de los cargos".

Respecto del personal, Costas aseguraría que 59 profesionales han salido del TSE, incluidos cinco directores nacionales, lo que genera una situación de seria preocupación, dice la nota publicada en ese medio.

"A la fecha han sido destituidos 14 funcionarios de diferentes dependencias de la institución y también han presentado renuncia un total de 45, totalizando 59 profesionales", expresa la carta que añade que "se tiene prácticamente diezmado el departamental del Sereci Santa Cruz: se ha destituido la dirección departamental, ha presentado renuncia el responsable TIC y también el responsable del padrón departamental".

Costas les recuerda a sus colegas vocales que la dirección del Sereci Cochabamba "también ha sido reemplazada".

La misiva también haría referencia a los problemas en la disponibilidad de equipos biométricos para efectuar el empadronamiento en el país y en el exterior. "La disponibilidad de los equipos biométricos, debido a que todavía no se han renovado la plataforma biométrica, constituye un problema complejo a resolver", expresa la carta.

Al respecto, entre otros aspectos, el vocal señalaría que el registro en Bolivia, de nuevos votantes o personas que han cambiado de dirección, requiere 1.399 unidades de las que se dispone únicamente de 1.272 unidades y que muchas de ellas están sujetas a revisión y adecuación por parte del personal técnico de los Sereci.

El despliegue de esos equipos, según los plazos establecidos, debe empezar el 27 de mayo.

Para el empadronamiento en el extranjero, agregaría el documento, requieren 225 equipos, de los que se disponen solamente 105, faltando 110 equipos para completar lo requerido.

No solo es el problema en conseguir los equipos biométricos, dice Costas en la carta a la que accedió el portal, sino su transportarte, capacitar al personal que los use y establecer una estrategia de dónde enviarlos. Costas dice que no se ha decidido todavía donde enviar, a nivel nacional, los equipos de empadronamiento.

Para cada uno de los puntos, Costas, ofrecería soluciones y acciones que deben cumplirse. Los otros cinco vocales que conforman la Sala Plena del ente electoral son María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Lidia Iriarte, Idelfonso Mamani y Édgar González.

