El yerno de Goni contrataca y Carlos Mesa se siente víctima

Mauricio Balcázar, el exministro y familiar del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusó en una carta abierta enviada desde Washington, el 6 de octubre, al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, por pedir dinero a cambio de postular a la Vicepresidencia por el MNR para salvar a PAT de una quiebra cuando “no fue para eso”; y enumeró una serie de elementos para acusarlo, una vez más, de traidor.

El jefe de campaña de CC, Ricardo Paz, contestó que esa misiva es una confirmación de que es una estrategia de difamación, y guerra sucia, “unifica al gonismo, al masismo y a Óscar Ortiz. Los tres han fabricado estas acusaciones que intentan enlodar y descalificar a Carlos Mesa”.

Balcázar escribió que en octubre de 2003 Mesa puso en evidencia que estaba dispuesto a todo “para satisfacer sus ambiciones y en medio de la gravísima crisis, cuyo origen conspirativo y externo usted conocía muy bien, le dio la espalda al presidente constitucional sin el coraje de enfrentarlo y traicionó a la democracia que tanto nos había costado”.

Paz aseveró que el yerno de Goni repite “viejos argumentos” que no tienen sustento en la realidad. “Seguir acusando a Mesa de que traicionó al expresidente porque evitó una guerra civil y salvó la democracia en 2003 es un despropósito a esta altura de la historia”.

La carta abierta menciona por ejemplo que cuando el postulante ubicado por las encuestas en el segundo lugar en intención de voto asumió la Presidencia “decretó la amnistía que liberó de investigación y juicio a los conspiradores, entre ellos Evo Morales y Felipe Quispe”, y por otro lado, “entregando a generales (militares) que defendieron la Constitución y que todavía guardan injusta prisión”.

Nombró también hechos como que para encubrir su “traición”, removió a todos los fiscales, no solo a los que investigaron los hechos de octubre” y en ese marco, “hoy quiere presentarse como opositor a Evo Morales”.

Desde la otra vereda, Paz hizo notar que la carta fue escrita con mucho odio y sed de venganza. “Cómo se puede cambiar la historia, Mesa hizo lo que debía hacer, y por eso Goni está fugado en EEUU junto a Balcázar y nuestro candidato está aquí, recibiendo el apoyo de su país que le pide que contribuya a recuperar la democracia”. Respecto a los militares, replicó que fue “precisamente la justicia podrida y corrupta del MAS la que comete estas acciones, ¿qué responsabilidad tiene Mesa en esto?”.

La misiva acusa también a Mesa de mentir. “Se trataba supuestamente de proteger a su empresa PAT de una eventual quiebra, pero ni entonces ni ahora ha tenido usted el coraje de admitir no explicar que no fue para evitar una quiebra”. El jefe de campaña de CC dijo que “comentar esos aspectos de la guerra sucia no creo que le haga bien al debate político nacional y no caeremos en eso”.

El dirigente de Bolivia Dice No, Arturo Murillo, dijo que al menos cuatro legisladores de CC tienen pasado en el oficialismo, “ellos darán los dos tercios”. Rogelio Mayta, candidato a senador por el MAS, dijo que en los últimos días Mesa tiene mucho que explicar y se escuda en la guerra sucia.