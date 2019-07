“El texto de la carta de renuncia de Rodríguez coincide con el comunicado de CC”

¿Cómo recibió la noticia de la renuncia de Rodríguez?

Es un tema del que nunca había hablado antes, no lo habíamos conversado ni siquiera había observado la estrategia ni expresado diferencia con la dirección estratégica de campaña. Por eso creemos que hay un acto de traición. Existe la compra de un candidato. Lamentablemente son las viejas mañas de los polí- ticos, de los políticos del pasado que llegaban así al poder y que ahora quieren volver.

¿De dónde surge está compra de candidatura?

Está claro que cuando una persona asume una posición, como el senador Rodríguez, solo el factor económico lo puede explicar.

¿Puede sustentarlo?

No puedo decir quién estuvo atrás de eso, pero sí sé quién salió a festejar. A los pocos minutos de que se conociera la renuncia del candidato surgió un comunicado público de Comunidad Ciudadana, la alianza que respalda la candidatura del expresidente (Carlos) Mesa, a darle la bienvenida.

¿Cuál es su lectura?

Cuando vemos el texto de la carta de renuncia de Rodríguez, como del comunicado de Comunidad Ciudadana vemos que existe una coincidencia sospechosa. Recuerden que mi candidatura molesta al MAS, de Evo Morales, y a Comunidad Ciudadana porque nunca estuvo en sus cálculos que aparezca un candidato nuevo, con las manos limpias y que cada vez crece más.

¿El dinero que usted dice que se pagó a su excandidato, ¿salió de Santa Cruz?

No puedo responder eso. He dicho que un cambio radical de posición solo se explicaría con el factor económico.

¿Hay pruebas?

Es una acusación seria, es grave y lo estoy diciendo de frente, pero estas cosas no dejan recibo. Sabemos que un candidato que hace muchos años, en 2003, todos dicen que vendió su candidatura y nunca lo negó; ahora parece que aplican las mismas mañas para golpear nuestra candidatura cuando la de ellos se está desestructurando. Hay una candidatura ilegítima y que no puede ir más allá por los escándalos de narcotráfico, de corrupción, y la otra que no muestra diferencias con este Gobierno.