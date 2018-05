El ministro de Economía llama 'ignorante' al senador Óscar Ortiz

Momento de tensión. El ministro de Economía, Mario Guillén, llamó "ignorante" en el tema de seguros al senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, en medio del informe que daba sobre sobre las denuncias de monopolio en contratos millonarios firmados por el Estado en la contratación de reaseguros locales. Posteriormente, el senador por el MAS y presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles, le pidió no se sentirse mal por el término

"Senador Ortiz, usted no tiene la palabra (gritos del opositor). Ignorancia qué quiere decir, no conocer algo, no se sienta ofendido porque uno puede ser ignorante en tantas cosas. Usted está exagerando", aseveró Gonzales.

Video del incidente:

El legislador cruceño lamentó que la autoridad "no responda ninguna pregunta" y que venga a esa instancia a dar un "cursito básico". Exigió que la autoridad brinde información como corresponde.

"Le voy a llamar la atención, usted está actuando de manera tremendamente arbitral. No tengo nada que hablar con usted sino le voy a llamar la atención. Esto parece un mercado, le ruego, por favor respete el reglamento", agregó el titular oficialista.