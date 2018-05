El mayor de la Policía que contradijo a Romero denuncia agresión

El mayor de la Policía, David Vargas, responsable del peritaje sobre la muerte de Jonathan Quispe que realizó la UPEA, dijo que fue amedrentado por encapuchados en un vehículo blanco, tras brindar una entrevista en ERBOL.

"Fueron dos hombres que se acercaron con sus pasamontañas. Me gritaron hijo de puta te quedan pocas horas de vida. Estaba borrosa la placa, no era legible. Eran personas altas, no pude identificarlos. El vehículo era color blanco", dio a conocer a través de un audio.

Esta es la denuncia del exmayor:

"Si hubiera sido disparado desde este punto (la pasarela) tendría que haber sido una canica teledirigida, porque tuvo que burlar un puente, entrar a una calle y otros obstáculos naturales. Lo que el ministro de Gobierno (Carlos Romero) debería saber es que la carga de pólvora que tiene el petardo no puede expulsar un cuerpo extraño más allá de 20 metros. No es posible", aseguró consultado por los medios.

Para Vargas, el arma que tomó la vida de Jonathan Quise tuvo que ser una escopeta u otra de grueso calibre; al respecto no aseguró que fuera la Policía la responsable, sin embargo dijo que se debe investigar.

En 2014, el exmayor de la Policía, fue candidato a la Gobernación de La Paz por el Frente para la Victoria.

Las declaraciones:

RTP Bolivia El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Ricardo Nogales, el exmayor de la Policía David Vargas y el director Jurídico Víctor Campos hablaron en #Claroscuro Angel Careaga sobre el conflicto que derivó en la muerte del estudiante Jonathan Quispe. Vargas desvirtúa las versiones del Gobierno y asegura que se utilizó una escopeta o un instrumento parecido. Posted by RTP Bolivia on Monday, May 28, 2018

Garantía a testigos

El comandante de la Policía, Alfonso Mendoza, anunció este miércoles que los testigos de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe, gozarán de la "protección" necesaria, en la investigación de ese suceso ocurrido el 24 de mayo.

"Todos los testigos están y gozarán de toda la protección, y no ocurrirá nada, en esta investigación que será totalmente imparcial y objetiva", indicó a los periodistas.