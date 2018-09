A dos semanas del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y pese a la tensión en la política interna descrita por el exmandatario Jaime Paz Zamora como “aguda crisis nacional”, los expresidentes y excancilleres asistirán a la convocatoria del presidente Evo Morales para conversar sobre el proceso pos La Haya y ratificarán así que la demanda por la reivindicación marítima, que escribirá el lunes 1 de octubre una página histórica en el tribunal con sede en Holanda, es una política de Estado que trasciende las diferencias más profundas entre oficialistas y opositores .

Mientras tanto en Chile, el canciller Roberto Ampuero ve “un mar de contradicciones” en la postura de Evo Morales. “Un día dice que quiere dialogar con el presidente Sebastián Piñera, al siguiente afirma que Gobierno de Chile desea derrocarlo. Le sugiero esperar mejor tranquilo el fallo de La Haya”, lanzó en su cuenta en Twitter.

El jefe de Estado boliviano acusó a un sector gubernamental chileno de pretender derrocarlo y dividir a la población. Pero también lanzó la invitación a la reunión de hoy.

De los expresidentes, solo Eduardo Rodríguez Veltzé no estará por sus obligaciones como agente ante la CIJ. El canciller Diego Pary confirmó la asistencia de Guido Vildoso, el menos mediático de los ex jefes de Estado; Carlos Mesa, quien pisa los talones de Morales en las encuestas de intención de voto y se ubica como cabeza de la oposición pese a que aún no oficializó su candidatura presidencial, simplemente anotó en su cuenta de Twitter que “como expresidente y vocero de la causa marítima”, asistirá a la cita; Jorge Quiroga y Jaime Paz Zamora utilizaron la misma red social para confirmar que estarán en la Casa Grande del Pueblo a las 11:00 de hoy, pero al hacerlo pusieron acento en la tensión política. El primero dijo ayer que trabajar juntos por el mar a cambio de abandonar defensa de democracia, “es chantaje inaceptable. Mar con democracia, respetando 21-F, es la verdadera unidad que Bolivia demanda”.

Sugirió que el gobierno debe asumir dos acciones para ganar credibilidad internacional e incluso el respeto del gobierno de Chile: dejar de apoyar a Venezuela y Nicaragua; y desistir de la repostulación a través del respeto al referéndum del 21-F. Mientras tanto, Paz Zamora expresó que estará pese a la “aguda crisis nacional”.

Desde su perfil, cercano a la demanda y más político, el ministro de Justicia, Héctor Arce, destacó la visión de trabajo reflejado en una política de Estado, “en la lógica de ir más allá de la coyuntura que estamos viviendo, de las posiciones políticas dispersas y el clima electoral que se vive en el país en favor del país”, para configurar una acción “que nos une a los bolivianos y no admite discrepancias”. La agenda del encuentro de mañana, adelantó, será el análisis de los escenarios posibles tras el 1 de octubre.

El ministro Arce respondió a las alusiones de los opositores. Sobre el 21-F le recordó a Quiroga “con todo respeto, si nosotros estamos haciendo una cruzada mundial para que Chile respete un fallo favorable para el país, lo menos que podemos hacer es respetar los fallos de nuestro Tribunal Constitucional” que autorizó la repostulación.

No mencionó a Nicaragua ni Venezuela, pero dijo en política internacional, el hecho de que el país tenga determinadas actuaciones con algunos países, “no altera una política de difusión y de conocimiento de la comunidad internacional de la justeza, la racionalidad y la objetividad de la causa”. El comentario de Jaime Paz, lo calificó de “disonante. Invocar a Jaime Paz, a dejar de lado los temas coyunturales y construir propuestas para los escenarios Pos La Haya”, dijo.