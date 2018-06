Está decepcionado, pero tranquilo por el fallo que favorece a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín. El abogado Thomas Becker no pierde la fe y califica la decisión del juez James Cohn como un error. Anuncia la apelación y ratifica que no se pedirá ayuda al Gobierno de Evo Morales.

¿Cómo recibe el fallo del juez James Cohn?

Estamos decepcionados. El juez (James Cohn) decidió no ratificar el veredicto del jurado. Hay puntos importantes que explicar. Primero, los casos en Estados Unidos tienen jurados, que son la voz del pueblo. El pueblo dijo que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín son responsables, nadie puede cambiar eso, ni un juez. El juez puede cambiar la sentencia por razones técnicas, pero nadie puede cambiar la opinión del pueblo.



l jurado representa a todo un país, hay diez personas de izquierda y de derecha; pobres, ricos; hombres y mujeres, todos dijeron que son responsables.



¿Se apelará esta decisión?

En Estados Unidos los procesos son larguísimos, pueden durar años. No hemos perdido, esto es un obstáculo, los procesos siempre continúan después del veredicto y vamos a apelar.



¿Estaban preparados para este veredicto?

Sabíamos que con el veredicto íbamos a continuar con apelaciones, entonces, es parte del proceso norteamericano, nadie perdió todavía, el proceso continúa y vamos a continuar la lucha como siempre.



¿Pedirán apoyo al Gobierno de Evo Morales?

No, los gobiernos no pueden intervenir en este tipo de casos. La gente peleó por 15 años, nosotros peleamos por 11 años, vamos a continuar con la lucha.



¿Qué plazos tienen?

Vamos a apelar inmediatamente. Estamos analizando la decisión, una decisión del juez que fue un error. El juez lo que quería ver fue un plan premeditado y la ley internacional y norteamericana no ven requisitos para estos delitos de ejecuciones extrajudiciales, entonces, nosotros creemos que hubo un gran error y vamos a apelar, este proceso continúa.



El juez Cohn dijo que no hubo pruebas contundentes, ¿se presentaron las evidencias suficientes?

Había suficientes evidencias, el juez (Cohn) sabía que había suficientes evidencias de ejecuciones extrajudiciales. Sabía que las Fuerzas Armadas mataron a la gente, lo que quería ver es si hubo un plan premeditado; había suficientes pruebas.



¿Cuánto más puede durar este proceso?

Sabíamos que iban a presentarse apelaciones, puede durar otros dos años más con nuestra apelación y seguro ellos también apelarán, eso puede ser otros dos años, entonces, esto continuará. Vamos a la apelación presentando nuestros argumentos y mostrando que fue un error la decisión del juez, y si es que ganamos, habrá apelación de la defensa.



¿A qué instancia se apelará esta decisión?

Vamos a apelar al Circuito 11 y también a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Circuito 11 es un tribunal corto, con tres personas.



¿Cree que hubo presión de Gonzalo Sánchez de Lozada?

No creo que el juez haya recibido presión política de Gonzalo Sánchez de Lozada o de Carlos Sánchez Berzaín, no puedo decir nada de eso.



¿Qué argumentos se plantearán en la apelación?

La ley es clara, las ejecuciones extrajudiciales son matar a la gente; por ejemplo, si tengo un arma y disparo a alguien, es matar, es asesinar, no necesito un plan premeditado para matar, y presentaremos nuestros argumentos sobre eso.



¿Irán a presentar la apelación a Estados Unidos? ¿O se la puede enviar vía correo?

No, tenemos que ir a Estados Unidos a presentar los alegatos de nuestra apelación, ya la estamos trabajando, esto es de inmediato, pero la presentación tiene plazos y los cumpliremos.



¿Cómo se solventará esta parte del proceso?

Seguiremos igual, como venimos haciéndolo desde hace 11 años. Detrás de todo este proceso hay muchos abogados, hay un centenar de abogados, hay instituciones muy grandes, como la Clínica de Derechos Humanos, de la Universidad de Harvard.