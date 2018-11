El fiscal departamental niega que se hiciera bullying a Edwin Blanco

Edwin Blanco estuvo en un puesto de ventanilla por 24 horas y renunció afirmando que lo expusieron y le hicieron "bullying". Sin embargo, el nuevo fiscal departamental de La Paz, William Alave, descartó tal extremo y afirmó que ambos son "amigos".

"Dentro de la Unidad a la que remitimos al fiscal Blanco existía un anterior fiscal, estaba vacía por lo que para cubrir esa acefalía propusimos que el fiscal Blanco esté ahí", detalló el titular del Ministerio Público en la sede de Gobierno, de acuerdo al reporte de 'Oxígeno.bo'.

Explicó que la persona que antes ocupaba ese puesto en la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones era un fiscal de tercera categoría, misma que la que tenía el renunciante.

Tras dimitir, Blanco afirmó: "considero injusta la designación que se me ha hecho en plataforma, me han exhibido y me han expuesto. He sufrido burlas de la gente, ha sido una forma de hacerme bullying”.