El expresidente y candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, vestido con poncho y tras saludar en aymara, sostuvo el viernes un encuentro con dirigentes de las 20 provincias de La Paz. Al respecto el canciller Diego Pary señaló que ese accionar no le da identidad y le retó a conversar en quechua.

"El poncho no te da identidad, no te cambia la identidad que tú tienes. Cada uno tiene su identidad. Uno debe mantenerse con su identidad y creo que el aparentar ser algo, no te cambia la historia (...). Podríamos tener una conversación y veremos hasta dónde llega su quechua", señaló el canciller en el programa Que No Me Pierda.

En su discurso Mesa dijo: "Yo no he venido ni he escogido ser candidato para hablar mal de Evo Morales, he venido hoy a afirmar categóricamente lo que no haré. Lo que no voy a suprimir son los bonos en favor de la comunidad boliviana, no voy a hacer ninguna privatización, no voy a fomentar el retorno de los viejos partidos. ¡No es la mejor Bolivia (la) que nos están dejando, podemos tener una mejor Bolivia, estamos cansados, estamos hartos de la corrupción”!

En el evento Mesa vistió un poncho rojo que le regalaron y compartió con representantes de las 20 provincias en la zona de Villa Tejada, de la ciudad de El Alto. Se calcula que participaron alrededor de 500 personas, provenientes de diferentes provincias de La Paz.

El coordinador departamental de CC, Pablo Montenegro, dijo sentirse extrañado porque el canciller no diferenció el aimara, que Mesa habló, del quechua en el que le retó a debatir.