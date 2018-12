El TSE responsabiliza a los partidos por falsificación de registros y anuncia denunciarlos a la Fiscalía 

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, señaló en la petición de informe oral que rindió esta mañana ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que el registro de militantes es responsabilidad de los partidos, pero pese a que los diputados del Movimiento Al Socialismo que solicitaron el informe, Lino Cárdenas y Víctor Borda no le preguntaron, los vocales anunciaron a los medios que los denunciaran ante la Fiscalía.

Choque admitió que hubo deficiencias del TSE en brindar información a la población, sobre todo en el uso de la aplicación Yo participo, e indicó que se realizan correcciones necesarias para garantizarán un padrón consolidado el 13 de diciembre.

La presidenta señaló que hasta el 2 de diciembre se realizaron más de 38 mil solicitudes: 32. 761 anulaciones, 3.167 renuncias y 2.141 restituciones.

Acotó que el registro de militantes es "responsabilidad de las organizaciones políticas" porque esta actividad fue un paso más para cumplir los trámites para conseguir su personalidad jurídica.

El vicepresidente Antonio Costas complementó que el registro fue operado por los partidos y sus representantes fueron los que solicitaron los libros en un proceso de "buena fe".

El vocal aseguró que no se puede avalar esos registros. "Los publicamos precisamente para verificar el padrón", manifestó. Lo que no explicaron en la sesión de la comisión, porque no les preguntaron, es si el TSE iniciará acciones legales contra los partidos políticos por los registros falsos que presentaron.

La oposición intentó que la comisión considere su lista de preguntas que de hecho contenía esta interrogante pero se impuso la mayoría oficialista.

Sin embargo Costas, en un encuentro posterior con los medios confirmó que al terminar el proceso de trámite de anulación o rectificación de militancia el TSE denunciará a los partidos ante la Fiscalía para que determine si hubo delitos o no.

El registro de militantes tiene datos entre el año 2000 y el 24 de octubre de este año. Se lo trabajó sobre la lista y los libros de militantes. El TSE explicó ante la comisión que se tuvieron varios filtros de verificación, validación y depuración de los militantes.

Choque detalló que desde el 2006 se aplicó el procedimiento de verificación de libros. La organización política entrega los libros con inventario a la Secretaría de Cámara, responsable del cumplimiento de las formalidades que deben cumplir y luego debieron ser remitidos a la dirección de informática.

Está instancia debía verificar los libros y la similitud de la información entregada por cada partido por medio magnético y en libros. Si había diferencia se devolvía los libros a los interesados y si no se identificaba ningún problema se seguía al siguiente paso.

Para establecer la existencia de los militantes se cruzaba los datos con el padrón electoral nacional para establecer doble o mayor militancia.

Luego, explicó que se consideró válido el último registro realizado. Con toda esta información. Los datos finales de depuración se conocerán el 13 de diciembre y Costas complementó que tendrá una lista, foto, e incluso la mesa donde deberá votar el día de las primarias.