El TSE reconoce alianza entre Demócratas y UN

En esta jornada, los partidos deberán inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral las alianzas para las candidaturas a diputados y senadores. La alianza Bolivia Dice No, conformada inicialmente por Demócratas y Unidad Nacional, todavía sigue vigente para el Órgano Electoral, a pesar de la sonada ruptura que dejó fuera de los comicios a Samuel Doria Medina.

El artículo 51, inciso b, de la Ley de Organizaciones Políticas señala que “sobre la base de los binomios presidenciales ya elegidos en el proceso electoral o mecanismo correspondiente (primarias), las organizaciones políticas podrán conformar alianzas para la lista de candidaturas a senadurías y diputaciones hasta sesenta (60) días antes de la emisión de la convocatoria a elecciones generales”.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, explicó que la alianza Bolivia Dice No sigue vigente. “No es decisión nuestra, el estatuto de ellos, de su alianza, dice que de acuerdo mutuo, de ambas partes se disuelve la alianza; nosotros recibimos la solicitud de una de las agrupaciones, pero no podemos decidir nada, porque eso es parte de una decisión interna. Para nosotros la alianza sigue vigente porque está en el marco de su estatuto interno”, refirió la titular del TSE.

El tema incomoda más a Demócratas. Cuando esta semana se le consultó sobre el caso al gobernador cruceño y jefe del partido, Rubén Costas, su respuesta fue escueta: “No tenga pena, lo arreglaremos hasta el jueves”.

El diputado Tomás Monasterio (UD), en un contacto telefónico con este medio, advirtió ayer que “el tema de la disolución de la participación de UN en la alianza Bolivia Dice No, es algo que nos dolió porque buscamos sumar, no restar, pero respetamos su decisión. Tengo entendido que en el transcurso de las próximas horas oficializarán la ruptura”.

Su colega Gonzalo Barrientos dijo que “se buscará generar la articulación de más alianzas, más de diez en todo el país. UN estará presente pero, al margen de ellos, hay otras agrupaciones incorporadas”. Garantizó que no habría problema. Sin embargo, UN puede presentar su propia plancha de candidatos a diputados y senadores, y fuentes del TSE advirtieron que habrá que respetar ambas.

Ante eso, el diputado Amílcar Barral, de UD, señaló que eso no sucederá. “Hemos decidido acabar con esa alianza. Lo que no entendemos es por qué el TSE pone como requisito que el documento vaya con la firma de ambos representantes y ellos no quieren firmar la resolución”.

Advirtió que eso les puede traer problemas, porque cuando quieran presentar candidatos tendrá que ir necesariamente con la firma de UN, “y hasta ahora no tenemos la menor intención de hacer nada con ellos”, recalcó.