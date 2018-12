El TSE ratifica las primarias; renuncian la secretaria de cámara y el director jurídico

El Tribunal Supremo Electoral ratificó ayer que por mandato de tres leyes llevará adelante las elecciones primarias el 27 de enero del próximo año, a pesar de los pedidos de los candidatos y de representantes de diferentes sectores. Este proceso también ha generado conflictos en el interior del Órgano Electoral, incluso en las últimas horas se produjo la renuncia de dos funcionarios clave: el director jurídico y la secretaria de cámara.

Con 10 años de carrera, el abogado Jorge Gustavo Fuentes presentó este jueves su renuncia. Lo mismo hizo la abogada Lizet Sempértegui, que ejercía como secretaria de cámara.

EL DEBER contactó a Fuentes, quien declinó a hacer declaraciones y señaló que su dimisión obedeció a razones personales.

No se pudo contactar a la exsecretaria de cámara. En el TSE señalaron que la presión generada en torno a la inscripción de algunos candidatos y la decisión que debe tomar la Sala Plena en torno a autorizar o no la candidatura del binomio presidencial precipitaron la decisión.

A eso se suma el hecho de que en los últimos días se emitieron más de dos decenas de memorandos de despido.

El TSE ratificó este viernes que por mandato de tres leyes llevarán adelante la organización de las elecciones primarias y confirmó que, respecto a la repostulación de Evo Morales, no enviará ninguna consulta al Tribunal Constitucional.

La presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, dijo que “las preguntas” y solicitudes de diferentes políticos, respecto a la realización de las primarias, tienen una respuesta: “Tenemos un mandato para su realización fundamentado en las leyes 018 del Órgano Electoral y 026 de Régimen Electoral, además de la Ley de Organizaciones Políticas y el calendario electoral. Son tres instrumentos que nos obligan a realizar las primarias. Así que van porque estamos en pleno proceso”, dijo.

De hecho, la sugerencia partió del candidato Carlos Mesa, que, a través de Twitter, la sustentó con que no hay competencia interna, el padrón no es creíble, es una dilapidación de dinero. “En estas condiciones esas ‘elecciones’ no tienen ningún sentido. No se deberían realizar”.

Inmediatamente otros postulantes, como Víctor Hugo Cárdenas, Jaime Paz y Óscar Ortiz, emitieron declaraciones coincidentes con el exmandatario.

Como “coronaciones dispendiosas”, así calificó el expresidente Jorge Tuto Quiroga las primarias. Consideró que esos procesos “carnavalizan” a la oposición y validan la candidatura de Evo Morales. Lo mismo sostuvieron otros opositores.