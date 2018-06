El TSE pide 20% más de plata en años electorales para pagar la propaganda de los partidos

Un 20% adicional en el presupuesto para años electorales y la previsión de que esos recursos adicionales sean utilizados en el financiamiento estatal a la propaganda de los partidos políticos, es lo que plantea el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas que entregó ayer y que espera sea aprobado por la mayoría oficialista; en el partido de Gobierno se abren a debatir la propuesta, aunque su primera idea es no dar financiamiento a nadie.

“El Tribunal Supremo Electoral incluirá en el presupuesto para el proceso electoral correspondiente, un 20 por ciento adicional sobre el total presupuestado, destinado al fortalecimiento público en periodo electoral, monto que será desembolsado por el Ministerio de Economía a través del TGN antes de la convocatoria”, señala el artículo 76 del proyecto.

Estos recursos no serían entregados a los partidos como ocurría antes de la reforma que hizo el MAS: la propuesta señala que el financiamiento será mixto, el 60% de esos recursos será distribuido a todos los partidos de forma equitativa y el restante 40% se asignará según el porcentaje de votación en los comicios anteriores.

El mecanismo de control estará a cargo del propio TSE porque será el encargado de contratar los espacios a los medios de comunicación y derivar esos espacios a cada partido; otro filtro es el tiempo: el 50% del tiempo de propaganda debe ser para el binomio y el restante para los candidatos a parlamentarios.

Para los años no electorales, el Órgano Electoral pide recibir la cuarta parte de los recursos asignados en los años electorales y que ese dinero se utilice en el fortalecimiento interno; en este punto detallan cuatro artículos.



En el parlamento



Extrañamente, ayer los delegados políticos ante el TSE se excusaron de emitir una opinión porque, según ellos, no estuvieron en la redacción final de la propuesta: los delegados del MAS y de Sol.Bo optaron por el silencio.



En la Asamblea, los diputados del MAS están divididos. Mientras que Edgar Montaño considera como positiva la medida porque permitirá la fiscalización sobre las fuerzas; su correligionaria, Mireya Montaño, dijo que ese tema abrirá un debate interno y recordó que fue el MAS el que propuso quitar el financiamiento a los partidos políticos.



El senador masista Ciro Zabala se excusó de emitir un criterio porque dijo que el texto de la propuesta no llegó a la Asamblea y se tendrán que escuchar las opiniones en el pleno.



El diputado Wilson Santamaría (UD) adelantó que será imposible pensar que el MAS aprobará la inyección de recursos, porque ese dinero está destinado a la subvención de las personas con discapacidad y así lo indica la ley. Pero alertó sobre otros puntos: el de las elecciones primarias para definir el binomio presidencial y el porcentaje que se está poniendo para los partidos en el nuevo registro.



Otros aspectos



El artículo 13 de la propuesta señala que los partidos deben acreditar la militancia del 1,5% del total del padrón biométrico y tener presencia en al menos cinco departamentos con el 1% del biométrico departamental; los partidos tendrán hasta el 2021 para adecuar sus estatutos y su vigencia ante el TSE.



Luego, el artículo 29 refiere que todos los partidos deben someterse a la democracia interna y elegir sus binomios en comicios internos que serán regentados por el ente electoral y con recursos del Estado; en sus disposiciones transitorias, aclaran que este proceso de selección debe ser implementado hasta las justas de 2024. La propuesta ya estimuló el debate partidario.

Auditoría de lA OEA al padrón electoral deja con 50 recomendaciones para el TSE



La auditoría al Padrón Electoral que realizó la OEA encontró 50 deficiencias y presentó el mismo número de recomendaciones, la mayor parte de las observaciones se refieren al aspecto técnico del registro de ciudadanos; la auditoría se hizo entre los meses de junio a octubre de 2017.



Ayer, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregaron el resumen de ese reporte internacional y adelantaron que se están tomando medidas.



Uno de los hallazgos de la OEA fue que hay 48.759 ciudadanos que tienen los números de cédula repetidos y les recomiendan asumir medidas para garantizar la identidad única.



Asimismo, en el punto 19 refiere que hay 99.775 ciudadanos que siguen votando con RUN o Libreta militar, aunque ya no se usa ese documento y les piden regularizar ese tema. En el aspecto técnico observan que el sistema está desactualizado.